メールの読み書きや整理をデスクトップのようなインターフェースで行える、ブラウザベースのIMAPウェブメールクライアントです。
Roundcube向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Roundcubeの活用例
Roundcubeは、ホスティングプロバイダー、大学、セルフホスターがIMAPメールボックスに高速でモダンなウェブインターフェースを提供するために使用する、長年運用されているオープンソースのウェブメールクライアントです。これは既存のIMAPおよびSMTPサーバーに接続します（それ自体はメールサーバーではありません）。つまり、現在のメールボックスプロバイダーを維持しながら、ドラッグ＆ドロップによるフォルダー管理、スレッド表示の会話、連絡先、プラグインシステムを備えた洗練されたカスタマイズ可能なフロントエンドを手に入れることができます。
独自のVPSでRoundcubeをセルフホストすることで、ウェブメールセッション、アドレス帳、ユーザー設定を、トラフィックをプロファイリングしたりアカウント機能を制限したりするサードパーティのウェブメールサービスから離れ、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。
Roundcubeの主な機能
「IMAP ウェブメールクライアント」
任意のIMAPおよびSMTPサーバーに接続し、アカウントを移行することなく、既存のメールボックスのフロントエンドとしてRoundcubeを使用できます。
レスポンシブ伸縮性スキン
デフォルトのElasticインターフェースは、デスクトップ、タブレット、スマートフォンの画面に適合し、あらゆるデバイスでネイティブのような操作感を提供します。
「内蔵アドレス帳」
受信トレイを離れることなく、メッセージと合わせて個人連絡先、共有連絡先、連絡先グループ、LDAPディレクトリを管理できます。
プラグインエコシステム
managesieveフィルター、二段階認証、カレンダー、暗号化などに対応するプラグインで、機能を拡張できます。
会話スレッド
関連するメッセージを会話スレッドにまとめ、全文検索とクイックフィルターで、多忙なメールボックスを管理しやすくします。
多言語サポート
70以上の言語での翻訳を搭載しており、ユーザーごとの言語とタイムゾーンの設定を標準でサポートしています。
HostingerでRoundcubeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。