Roundcubeは、ホスティングプロバイダー、大学、セルフホスターがIMAPメールボックスに高速でモダンなウェブインターフェースを提供するために使用する、長年運用されているオープンソースのウェブメールクライアントです。これは既存のIMAPおよびSMTPサーバーに接続します（それ自体はメールサーバーではありません）。つまり、現在のメールボックスプロバイダーを維持しながら、ドラッグ＆ドロップによるフォルダー管理、スレッド表示の会話、連絡先、プラグインシステムを備えた洗練されたカスタマイズ可能なフロントエンドを手に入れることができます。

独自のVPSでRoundcubeをセルフホストすることで、ウェブメールセッション、アドレス帳、ユーザー設定を、トラフィックをプロファイリングしたりアカウント機能を制限したりするサードパーティのウェブメールサービスから離れ、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。