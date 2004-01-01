Apache StreamParkは、Apache FlinkとApache Spark上に構築されたリアルタイムストリーム処理アプリケーションのライフサイクル全体を統合する、トップレベルのApacheプロジェクトです。事前構築されたAPIとコネクタの、開発者向けフレームワークとクラウドネイティブな運用コンソールを組み合わせることで、単一のWeb UIからストリーミングジョブのコンパイル、デプロイ、監視、スケーリングを可能にします。

独自のVPSでStreamParkをセルフホストすることで、Flinkジョブのアーティファクト、デプロイ履歴、運用メタデータを管理下に置くことができます。同時に、ハイパースケーラー上で個別のストリーム処理コントロールプレーンを実行するコストと複雑さを排除します。