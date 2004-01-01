Apache StreamParkのワンクリックインストールによるデプロイ
Apache FlinkおよびSpark向けのワンストップストリーミングアプリケーション開発フレームワークとクラウドネイティブなリアルタイムコンピューティングプラットフォーム。
Apache StreamPark向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache StreamParkの活用例
Apache StreamParkは、Apache FlinkとApache Spark上に構築されたリアルタイムストリーム処理アプリケーションのライフサイクル全体を統合する、トップレベルのApacheプロジェクトです。事前構築されたAPIとコネクタの、開発者向けフレームワークとクラウドネイティブな運用コンソールを組み合わせることで、単一のWeb UIからストリーミングジョブのコンパイル、デプロイ、監視、スケーリングを可能にします。
独自のVPSでStreamParkをセルフホストすることで、Flinkジョブのアーティファクト、デプロイ履歴、運用メタデータを管理下に置くことができます。同時に、ハイパースケーラー上で個別のストリーム処理コントロールプレーンを実行するコストと複雑さを排除します。
Apache StreamParkの主な機能
FlinkとSparkの統合
マルチバージョンランタイムサポートに対応した単一のコンソールから、Apache FlinkおよびApache Sparkのストリーミングジョブを開発、デプロイ、運用します。
ブラウザ内ジョブオーサリング
構文ハイライト、依存関係管理、バージョン履歴を備えたウェブエディターで、Flink SQLおよびJARベースのアプリケーションを作成します。
ワンクリックデプロイ
ブラウザを離れることなく、プラットフォームから直接、Standalone、Hadoop 2.x/3.x上のYARN、またはKubernetesクラスターへジョブを起動できます。
内蔵監視
リアルタイムのステータスダッシュボードとアラート連携機能を使用して、実行中のジョブ、チェックポイント、セーブポイント、および失敗イベントを追跡します。
充実したコネクタエコシステム
Kafka、JDBC、Doris、Paimon、ClickHouse、およびその他のビッグデータおよびMLシステム用の構築済みコネクタを使用すると、より迅速に提供できます。
HostingerでApache StreamParkを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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