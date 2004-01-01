Svixを1クリックでインストール
自動再試行、メッセージ署名、および埋め込み可能な顧客エンドポイントポータルを備えたオープンソースのWebhook配信サービスです。
Svix向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Svixの活用例
Svixは、オープンソースでエンタープライズ対応のWebhook配信プラットフォームであり、大規模なWebhookを確実に送信するために必要なすべてを処理します。指数関数的バックオフによる自動再試行、エンドポイントのヘルスモニタリング、メッセージの署名と検証、およびすべての配信試行の完全な監査ログを管理するため、これらのインフラストラクチャを自分で構築する必要はありません。
組み込み可能なポータルコンポーネントにより、アプリケーションの顧客はWebhookエンドポイントとイベントサブスクリプションを自己管理できます。パフォーマンスのためにRustで構築されたSvixは、PostgreSQLとRedisで動作し、すべての主要言語に対応する公式SDKを備えたREST APIを公開しています。VPSでのセルフホスティングにより、すべてのWebhookデータはユーザーの管理下に置かれます。
Svixの主な機能
自動再試行
失敗したWebhook配信は、指数関数的バックオフで自動的に再試行され、一時的な障害発生時でもメッセージがその宛先に到達することを保証します。
「メッセージ署名」
すべての送信ウェブフックはHMAC-SHA256またはEd25519で署名されており、受信者はすべてのメッセージの信頼性を暗号的に検証できます。
埋め込み可能ポータル
顧客がエンドポイントを登録し、イベントを購読するために利用できる、構築済みのWebhook管理ポータルを提供します。カスタムUIは不要です。
配信監査ログ
すべての配信試行は、完全なリクエストとレスポンスの詳細とともにログに記録され、失敗のデバッグを容易にし、欠落したイベントを再生できます。
多言語SDK
Python、TypeScript、Go、Java、Ruby、C# 向けの公式クライアントSDKを使用すると、Svixをあらゆるバックエンドに数分で統合できます。
HostingerでSvixを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。