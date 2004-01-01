Svixは、オープンソースでエンタープライズ対応のWebhook配信プラットフォームであり、大規模なWebhookを確実に送信するために必要なすべてを処理します。指数関数的バックオフによる自動再試行、エンドポイントのヘルスモニタリング、メッセージの署名と検証、およびすべての配信試行の完全な監査ログを管理するため、これらのインフラストラクチャを自分で構築する必要はありません。

組み込み可能なポータルコンポーネントにより、アプリケーションの顧客はWebhookエンドポイントとイベントサブスクリプションを自己管理できます。パフォーマンスのためにRustで構築されたSvixは、PostgreSQLとRedisで動作し、すべての主要言語に対応する公式SDKを備えたREST APIを公開しています。VPSでのセルフホスティングにより、すべてのWebhookデータはユーザーの管理下に置かれます。