Damselflyのワンクリックインストールによるデプロイ
デバイス上での顔認識、オブジェクト検出、および全文メタデータ検索機能を備えたサーバーベースの写真管理。
Damselfly向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Damselflyの活用例
Damselflyは、非常に大規模なライブラリ向けに構築された、サーバーベースの写真管理アプリケーションです。トップレベルのピクチャフォルダをインデックス化し、バックグラウンドでサムネイルを構築します。また、高速なBlazor WebAssembly UIを通じて、IPTCキーワードタグ、フォルダ名、EXIFメタデータ、顔、検出されたオブジェクトを横断して検索できます。顔認識とオブジェクト検出は、SaaSに依存することなく、ローカルでオフラインで実行されます。
独自のVPSでDamselflyをセルフホストすることで、写真のメタデータ、顔のベクトル、ライブラリ構造を、公開されている写真サービスではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ内に保持できます。このプラットフォームは、500,000以上の画像カタログをサブ秒で検索処理し、ロールベースの権限を持つマルチユーザーアカウントをサポートします。また、Damselflyデスクトップクライアントと連携して、ラップトップへの同期編集ワークフローを実現します。
Damselflyの主な機能
地元顔認識
顔検出と認識を、サードパーティAPIに依存することなく完全にサーバー上で実行し、認識された人物ごとに写真をクラスタリングして、人物ごとの閲覧ワークフローに対応します。
オブジェクト検出
ライブラリ内のオブジェクト、シーン、画像の色を識別します。そのため、「犬」や「ビーチ」で検索すると、手動でタグ付けしなくても一致する写真が返されます。
IPTCキーワードタグ付け
ExifToolによる高速な非破壊EXIF/IPTCキーワード更新 — タグが変更されてもJPEGは再エンコードされず、元の品質を維持します。
全文メタデータ検索
タグ、フォルダー、ファイル名、カメラ、レンズ、日付範囲、向きなどを使用して、数十万枚の画像を1秒未満で検索できます。
「セレクションバスケット」
検索結果から画像を永続的なバスケットに保存し、その後、ダウンロード、透かし付きでエクスポート、またはDamselflyクライアントを使用してデスクトップに同期できます。
HostingerでDamselflyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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