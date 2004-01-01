Damselflyは、非常に大規模なライブラリ向けに構築された、サーバーベースの写真管理アプリケーションです。トップレベルのピクチャフォルダをインデックス化し、バックグラウンドでサムネイルを構築します。また、高速なBlazor WebAssembly UIを通じて、IPTCキーワードタグ、フォルダ名、EXIFメタデータ、顔、検出されたオブジェクトを横断して検索できます。顔認識とオブジェクト検出は、SaaSに依存することなく、ローカルでオフラインで実行されます。

独自のVPSでDamselflyをセルフホストすることで、写真のメタデータ、顔のベクトル、ライブラリ構造を、公開されている写真サービスではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ内に保持できます。このプラットフォームは、500,000以上の画像カタログをサブ秒で検索処理し、ロールベースの権限を持つマルチユーザーアカウントをサポートします。また、Damselflyデスクトップクライアントと連携して、ラップトップへの同期編集ワークフローを実現します。