imgproxyは、オンザフライの画像処理のための高性能なスタンドアロンサーバーです。アプリケーションで画像操作コードを記述したり、変換ごとのSaaS料金を支払ったりする代わりに、imgproxyを一度デプロイし、URLパラメータを介して画像を変換します。URLを作成することで、画像のサイズ変更、切り抜き、変換、透かしの追加、最適化を行うことができます。画像のストレージや配信パイプラインに変更は必要ありません。

libvipsをベースに構築されたimgproxyは、ImageMagickよりもはるかに高速に画像を処理し、メモリ使用量も少なくなっています。JPEG、PNG、WebP、AVIF、GIFなどをサポートしており、最高の品質とサイズ比率を実現するために自動でフォーマットを選択します。セルフホスティングにより、リクエストごとの料金なしで、定額のVPS費用で無制限の画像変換が可能になります。