imgproxy のワンクリックインストール
シンプルなURLベースのリクエストを介して、画像のサイズ変更、変換、最適化を行う、高速で安全なオンザフライの画像処理サーバーです。
imgproxy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
imgproxyの活用例
imgproxyは、オンザフライの画像処理のための高性能なスタンドアロンサーバーです。アプリケーションで画像操作コードを記述したり、変換ごとのSaaS料金を支払ったりする代わりに、imgproxyを一度デプロイし、URLパラメータを介して画像を変換します。URLを作成することで、画像のサイズ変更、切り抜き、変換、透かしの追加、最適化を行うことができます。画像のストレージや配信パイプラインに変更は必要ありません。
libvipsをベースに構築されたimgproxyは、ImageMagickよりもはるかに高速に画像を処理し、メモリ使用量も少なくなっています。JPEG、PNG、WebP、AVIF、GIFなどをサポートしており、最高の品質とサイズ比率を実現するために自動でフォーマットを選択します。セルフホスティングにより、リクエストごとの料金なしで、定額のVPS費用で無制限の画像変換が可能になります。
imgproxyの主な機能
URLベースの処理
URLを作成することで画像を変換します — コードの変更、画像パイプラインの再構築、およびアプリケーションにSDKをインストールする必要はありません。
形式変換
サポートするブラウザにはWebPまたはAVIFを自動的に配信し、古いクライアントにはJPEGまたはPNGにフォールバックします。
クラウドストレージサポート
S3、Google Cloud Storage、Azure Blob、または任意のHTTP URLから、ファイルをサーバーにコピーすることなく、直接ソース画像を取得します。
画像攻撃対策
ソースの解像度とファイルサイズに関する組み込みの制限により、サーバーメモリを使い果たす可能性のある解凍攻撃を防ぎます。
URL署名
暗号化されたURL署名により、お客様のimgproxyインスタンスが汎用的な公開画像プロキシとして不正に使用されることを防ぎます。
Hostingerでimgproxyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。