1クリックインストールによるヘッジドックのデプロイ
チームがドキュメントを共同で作成、レビュー、共有するためのオープンソースのリアルタイム共同編集Markdownエディター。
HedgeDoc向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
HedgeDocの活用例
HedgeDocは、複数人がライブカーソルトラッキングと即時同期機能を使って同じドキュメントを同時に記述・編集できる、オープンソースの共同編集Markdownエディターです。基本的なMarkdown機能に加え、MermaidとPlantUMLによる埋め込み図、KaTeXによる数式、100以上の言語に対応したシンタックスハイライト付きコードブロック、そしてあらゆるノートをスライドデッキに変えるプレゼンテーションモードをサポートしています。
VPSでHedgeDocをセルフホストすることで、機密性の高いドキュメント、内部アーキテクチャの決定、独自のメモを自社のインフラストラクチャ内に保持できます。ユーザーごとの料金は不要で、サードパーティによるデータアクセスもありません。また、エンタープライズ環境向けのLDAP、OAuth、SAMLを含む認証方法を完全に制御できます。
HedgeDocの主な機能
リアルタイムコラボレーション
複数の作成者が、ライブカーソル位置と即時更新機能により、同じドキュメントを同時に編集し、マージの競合なしにリモートチームを同期させます。
図＆数学
Markdownに直接、Mermaid、Graphviz、PlantUMLの図をKaTeXの数式と並べて埋め込むことができます。これにより、HedgeDocは技術文書や学術文書に最適です。
「プレゼンテーションモード」
任意のMarkdownドキュメントをワンクリックでスライドデッキに変換し、社内での講演やデモのために個別のプレゼンテーションソフトウェアが不要になります。
柔軟な権限
ドキュメントを公開、保護、または非公開に設定し、オープンなコミュニティWikiから機密性の高い社内仕様書まで、誰が閲覧、コメント、または編集できるかを制御できます。
企業認証サポート
LDAP、OAuthプロバイダー、SAML、ローカルアカウントと連携することで、チームは個別のパスワードを管理することなく、既存の企業認証情報でサインインできます。
HostingerでHedgeDocを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。