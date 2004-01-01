HedgeDocは、複数人がライブカーソルトラッキングと即時同期機能を使って同じドキュメントを同時に記述・編集できる、オープンソースの共同編集Markdownエディターです。基本的なMarkdown機能に加え、MermaidとPlantUMLによる埋め込み図、KaTeXによる数式、100以上の言語に対応したシンタックスハイライト付きコードブロック、そしてあらゆるノートをスライドデッキに変えるプレゼンテーションモードをサポートしています。

VPSでHedgeDocをセルフホストすることで、機密性の高いドキュメント、内部アーキテクチャの決定、独自のメモを自社のインフラストラクチャ内に保持できます。ユーザーごとの料金は不要で、サードパーティによるデータアクセスもありません。また、エンタープライズ環境向けのLDAP、OAuth、SAMLを含む認証方法を完全に制御できます。