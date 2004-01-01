GrowthBookは、エンジニアリングチームとプロダクトチームが実験インフラストラクチャを完全に制御できるようにする、機能フラグとA/Bテストのためのオープンソースプラットフォームです。既存のデータウェアハウス（BigQuery、Snowflake、Redshift、ClickHouse、PostgreSQLなど）に直接接続するため、実験結果はデータが既に存在する場所で分析され、サードパーティサービスを介してイベントをパイプする必要はありません。

VPSでGrowthBookをセルフホストすると、シートごとの料金が不要になり、実験設定とユーザーデータを独自のインフラストラクチャに保持できます。また、固定のインフラストラクチャコストで無制限のチームメンバーと実験が可能になります。これは、規制対象業界のチームやプライバシーに配慮した製品を構築するチームにとって不可欠です。