1クリックでGrowthBookをデプロイ。
ウェアハウスネイティブな実験分析機能を備えた、機能フラグとA/Bテストのためのオープンソースプラットフォーム
GrowthBook向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GrowthBookの活用例
GrowthBookは、エンジニアリングチームとプロダクトチームが実験インフラストラクチャを完全に制御できるようにする、機能フラグとA/Bテストのためのオープンソースプラットフォームです。既存のデータウェアハウス（BigQuery、Snowflake、Redshift、ClickHouse、PostgreSQLなど）に直接接続するため、実験結果はデータが既に存在する場所で分析され、サードパーティサービスを介してイベントをパイプする必要はありません。
VPSでGrowthBookをセルフホストすると、シートごとの料金が不要になり、実験設定とユーザーデータを独自のインフラストラクチャに保持できます。また、固定のインフラストラクチャコストで無制限のチームメンバーと実験が可能になります。これは、規制対象業界のチームやプライバシーに配慮した製品を構築するチームにとって不可欠です。
GrowthBookの主な機能
詳細A/Bテスト
ベイズ統計手法、頻度主義統計手法、CUPED分散削減、および逐次テストを用いて実験を実施し、より高い精度でより迅速に結論に到達します。
フィーチャーフラグ管理
ユーザー属性、割合、または前提条件フラグに基づいて機能の展開を対象とすることで、新しいデプロイメントなしで段階的なリリースと即座なロールバックが可能になります。
データウェアハウスネイティブ分析
実験メトリクスは、BigQuery、Snowflake、Redshift、またはPostgreSQLで直接計算され、機密データは既存のインフラストラクチャ内に保持されます。
多言語SDK
React、JavaScript、Python、Go、Ruby、PHP、iOS、Androidなどに対応した公式SDKにより、GrowthBookをあらゆるスタックに統合できます。
ビジュアル実験エディター
ビジュアルエディターを使用して、アプリケーションのコードベースに開発変更を加えることなく、ウェブページでノーコードA/Bテストを実施できます。
HostingerでGrowthBookを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。