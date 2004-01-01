autobrrは、autodl-irssi、trackarr、flexgetといったツールの機能を1つのモダンなソリューションに統合した、トレントとUsenet向けの次世代ダウンロード自動化プラットフォームです。新しいリリースがアップロードされた瞬間に告知されるインデクサーのIRCチャンネルに接続し、フィルタールールを適用して、一致するトレントファイルを指定したダウンロードクライアントに転送します。これらすべてがポーリング遅延なしでリアルタイムに行われます。

VPSでautobrrをセルフホストすることで、動的IPや定期的なダウンタイムがある家庭用マシンでは確実に維持できないような永続的な接続による24時間365日のIRCチャンネル監視を保証します。専用インフラストラクチャで継続的に稼働させることで、自動化はフリーリーチ期間、シーダーが限られたリリース、またはプライベートトラッカーでの時間制限のある比率（ratio）の機会を逃すことはありません。