1クリックインストールでのautobrrデプロイ
インデクサーのIRCチャンネルをリアルタイムで監視し、アナウンスされた瞬間にトレントを取得する、現代的なダウンロード自動化ツールです。
autobrr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
autobrrの活用例
autobrrは、autodl-irssi、trackarr、flexgetといったツールの機能を1つのモダンなソリューションに統合した、トレントとUsenet向けの次世代ダウンロード自動化プラットフォームです。新しいリリースがアップロードされた瞬間に告知されるインデクサーのIRCチャンネルに接続し、フィルタールールを適用して、一致するトレントファイルを指定したダウンロードクライアントに転送します。これらすべてがポーリング遅延なしでリアルタイムに行われます。
VPSでautobrrをセルフホストすることで、動的IPや定期的なダウンタイムがある家庭用マシンでは確実に維持できないような永続的な接続による24時間365日のIRCチャンネル監視を保証します。専用インフラストラクチャで継続的に稼働させることで、自動化はフリーリーチ期間、シーダーが限られたリリース、またはプライベートトラッカーでの時間制限のある比率（ratio）の機会を逃すことはありません。
autobrrの主な機能
リアルタイムIRC監視
インデクサーのIRCアナウンスチャンネルへの永続的な接続は、新しいリリースがアップロードされた瞬間にそれを検出します。これは、RSSフィードやAPIポーリングがそれらを認識するよりも前に行われます。
「詳細設定フィルター ルール」
必要なものだけを正確に取得し、不要なものを一切含まないように、サイズ、カテゴリ、アップローダー、リリースグループ、解像度、カスタム正規表現パターンに基づいて、複雑なフィルターを構築します。
マルチクライアントサポート
取得したトレントをqBittorrent、Deluge、Transmission、Radarr、Sonarr、Lidarr、または監視フォルダーに直接送信します — 異なるフィルターを異なるクライアントに自動的にルーティングします。
arr統合
Radarr、Sonarr、Lidarr、Whisparrとのネイティブ統合により、autobrrはダウンロードする前にリリースが実際に必要とされているかを確認でき、帯域幅の無駄をなくします。
統計と履歴
Webインターフェースを通じて、ダウンロード数、フィルターのヒット率、履歴を追跡・把握することで、ルールを調整し、自動化のパフォーマンスを長期的に理解することができます。
Hostingerでautobrrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。