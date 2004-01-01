Fusioのワンクリックデプロイ
視覚的な開発者ポータルを備え、APIの構築、運用、収益化を可能にするオープンソースのAPI管理プラットフォームです。
Fusio向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Fusioの活用例
Fusioは、APIゲートウェイとバックエンドビルダーの両方として機能する、セルフホスト型のオープンソースAPI管理プラットフォームです。ボイラープレートコードを書くことなく、データベーステーブル、マイクロサービス、またはカスタムロジックをREST APIとして公開できます。MySQL、PostgreSQL、MongoDBなどをサポートしています。組み込みの開発者ポータルにより、外部開発者はセルフサービスアクセス、APIキー管理、ライブOpenAPIドキュメントを利用でき、サブスクリプションプランとレート制限により、APIの収益化が簡単になります。
ネイティブのModel Context Protocol (MCP) サポートにより、FusioはAIエージェントの統合ハブとしても機能し、データとサービスをLLMワークフローに直接接続できます。VPSでのセルフホスティングにより、すべてのAPIトラフィックとビジネスロジックを管理下に置くことができます。
Fusioの主な機能
データベースからAPI
ボイラープレートコードを記述することなく、MySQL、PostgreSQL、MongoDB、その他のデータソースをガバナンスされたREST APIとして公開します。
開発者ポータル
外部開発者に、セルフサービスAPIアクセス、キー管理、ライブOpenAPIドキュメントをブランドポータルで提供します。
API収益化
API使用量に対して課金するために、設定可能なクォータと請求統合を備えたサブスクリプションプランとレート制限ティアを作成します。
MCP統合
LLMツール連携のためのネイティブなモデルコンテキストプロトコルに対応することで、APIをAIエージェントのワークフローに直接接続できます。
SDK生成
主要なすべてのプログラミング言語向けにクライアントSDKを自動的に生成し、サードパーティAPI連携を促進します。
HostingerでFusioを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。