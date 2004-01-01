Fusioは、APIゲートウェイとバックエンドビルダーの両方として機能する、セルフホスト型のオープンソースAPI管理プラットフォームです。ボイラープレートコードを書くことなく、データベーステーブル、マイクロサービス、またはカスタムロジックをREST APIとして公開できます。MySQL、PostgreSQL、MongoDBなどをサポートしています。組み込みの開発者ポータルにより、外部開発者はセルフサービスアクセス、APIキー管理、ライブOpenAPIドキュメントを利用でき、サブスクリプションプランとレート制限により、APIの収益化が簡単になります。

ネイティブのModel Context Protocol (MCP) サポートにより、FusioはAIエージェントの統合ハブとしても機能し、データとサービスをLLMワークフローに直接接続できます。VPSでのセルフホスティングにより、すべてのAPIトラフィックとビジネスロジックを管理下に置くことができます。