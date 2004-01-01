MeTubeは、yt-dlpのブラウザベースのフロントエンドで、ソフトウェアをインストールすることなく、どのデバイスからでもYouTubeや1,000以上の他のプラットフォームから動画をダウンロードできます。4Kまでの画質選択、MP3への音声のみの抽出、プレイリストやチャンネルのダウンロード、リアルタイムのダウンロードキューと進捗状況の追跡に対応しており、これらすべてをクリーンでモバイルフレンドリーなインターフェースから利用できます。

VPSでMeTubeをセルフホストすると、ダウンロードはデータセンターの速度で実行され、ファイルは後で取得できるようにサーバー側に保存されます。また、動作しなくなるブラウザ拡張機能や、品質制限を課したりアカウントを必要とする商用ダウンロードツールとは異なり、プラットフォームが変更されてもサービスは機能し続けます。