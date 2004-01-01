1クリックインストールでのMeTubeデプロイ
yt-dlp経由でYouTubeや1,000以上のサイトに対応した動画ダウンロード用セルフホスト型ウェブインターフェース
MeTube向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MeTubeの活用例
MeTubeは、yt-dlpのブラウザベースのフロントエンドで、ソフトウェアをインストールすることなく、どのデバイスからでもYouTubeや1,000以上の他のプラットフォームから動画をダウンロードできます。4Kまでの画質選択、MP3への音声のみの抽出、プレイリストやチャンネルのダウンロード、リアルタイムのダウンロードキューと進捗状況の追跡に対応しており、これらすべてをクリーンでモバイルフレンドリーなインターフェースから利用できます。
VPSでMeTubeをセルフホストすると、ダウンロードはデータセンターの速度で実行され、ファイルは後で取得できるようにサーバー側に保存されます。また、動作しなくなるブラウザ拡張機能や、品質制限を課したりアカウントを必要とする商用ダウンロードツールとは異なり、プラットフォームが変更されてもサービスは機能し続けます。
MeTubeの主な機能
1,000以上の対応サイト
YouTube、Vimeo、Twitch、SoundCloud、その他1,000以上の動画・音声プラットフォームからダウンロードできます。
最大4K画質
MP3やその他のフォーマットへの音声のみの抽出を含め、必要な正確な解像度とフォーマットを選択できます。
「プレイリストダウンロード」
プレイリスト全体またはチャンネルをバッチダウンロード用にキューに入れ、サーバーにバックグラウンドで処理させます。
ブラウザベースのアクセス
クライアントソフトウェアは不要です。ウェブブラウザがあれば、どの電話、タブレット、またはコンピューターからでもダウンロードを管理できます。
データセンターのダウンロード速度
ダウンロードは、お客様のVPS上でサーバーの全帯域幅で実行されるため、お客様のローカルデバイスとインターネット接続を解放します。
HostingerでMeTubeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。