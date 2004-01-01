Canarytokensは、インフラ全体に目に見えないトリップワイヤーを作成できるオープンソースのハニーポットシステムです。URL、DNS名、ドキュメント、メールアドレス、WireGuard設定などの形式で追跡トークンを生成し、それらを機密ファイル、システム、またはネットワーク設定に埋め込みます。攻撃者または不正なユーザーがトークンとやり取りした瞬間に、アクセスに関する詳細情報を含む即時アラートが届きます。

従来の侵入検知とは異なり、Canarytokensはエージェント、ログ監視、複雑な設定を必要としません。セルフホスティングにより、アラートデータを完全に制御でき、サブスクリプションの制限なしに無制限のトークンを生成できます。