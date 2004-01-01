1クリックインストールによるNetdataのデプロイ
1秒単位の粒度でリアルタイムのインフラストラクチャ監視が可能で、800以上のインテグレーションに対応し、設定は不要です。
Netdata向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Netdataの活用例
Netdataは、サーバー、コンテナ、アプリケーション、クラウドサービスから毎秒数千のメトリクスを収集する、オープンソースのリアルタイムインフラストラクチャ監視プラットフォームです。データ収集、ストレージ、視覚化の各レイヤーを個別に必要とする従来の監視スタックとは異なり、Netdataはこれら3つすべてを単一の軽量エージェントにバンドルしています。これにより、デプロイ後数秒でライブダッシュボードを提供し、一般的なサービスに対して手動での設定は不要です。
78,000以上のGitHubスターと5億回のDockerプルを誇るNetdataは、最も広く採用されているセルフホスト型監視ソリューションの1つです。独自のVPSで実行することで、すべてのインフラストラクチャメトリクスをネットワーク内でプライベートに保ち、保持ポリシー、アラートルール、ダッシュボードアクセスを完全に制御できます。
Netdataの主な機能
1秒単位のメトリック粒度
10秒または60秒のポーリング間隔では完全に見逃してしまうCPUスパイク、メモリ負荷、およびレイテンシーバーストを捕捉します。
800以上の自動検出連携
ホスト上で実行されているデータベース、ウェブサーバー、メッセージキュー、クラウドサービスを自動的に検出および監視します。設定ファイルは不要です。
MLを活用した異常検知
メトリックごとに異常モデルをトレーニングし、手動でのしきい値調整なしで、停止を引き起こす前に異常なパターンを検出します。
Dockerコンテナ監視
Dockerソケットを介して実行中のすべてのコンテナを検出し、コンテナごとのCPU、メモリ、ネットワークI/O、ディスク使用量を追跡します。
事前設定済みアラートライブラリ
OS、データベース、およびアプリケーションメトリクスを網羅する数百の実績あるアラートを搭載しており、デプロイ後すぐに有効になります。
HostingerでNetdataを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。