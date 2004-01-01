Netdataは、サーバー、コンテナ、アプリケーション、クラウドサービスから毎秒数千のメトリクスを収集する、オープンソースのリアルタイムインフラストラクチャ監視プラットフォームです。データ収集、ストレージ、視覚化の各レイヤーを個別に必要とする従来の監視スタックとは異なり、Netdataはこれら3つすべてを単一の軽量エージェントにバンドルしています。これにより、デプロイ後数秒でライブダッシュボードを提供し、一般的なサービスに対して手動での設定は不要です。

78,000以上のGitHubスターと5億回のDockerプルを誇るNetdataは、最も広く採用されているセルフホスト型監視ソリューションの1つです。独自のVPSで実行することで、すべてのインフラストラクチャメトリクスをネットワーク内でプライベートに保ち、保持ポリシー、アラートルール、ダッシュボードアクセスを完全に制御できます。