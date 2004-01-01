Domoticzは軽量なホームオートメーションサーバーであり、スイッチ、センサー、サーモスタット、エネルギーメーター、気象ステーションなど、幅広いスマートホームデバイスを単一のウェブインターフェースから監視および制御できます。Z-Wave、Zigbee、RFXCOM、P1メーター、MQTTを含む数百のハードウェアプロトコルと連携に対応しており、ほとんどの人気スマートホームエコシステムと互換性があります。

独自のVPSでDomoticzを実行すると、自動化ルール、過去のセンサーデータ、デバイスアクセスを完全に制御できます。クラウドへの依存、サブスクリプション料金、サードパーティサービスによるプライバシーリスクは一切ありません。リソース消費量が少ないため、控えめなVPSでの常時稼働デプロイメントに最適です。