Domoticzの1クリックインストール
スマートホームデバイスの監視と制御を行うための、軽量ホームオートメーションシステム（オープンソース）です。
Domoticz向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Domoticzの活用例
Domoticzは軽量なホームオートメーションサーバーであり、スイッチ、センサー、サーモスタット、エネルギーメーター、気象ステーションなど、幅広いスマートホームデバイスを単一のウェブインターフェースから監視および制御できます。Z-Wave、Zigbee、RFXCOM、P1メーター、MQTTを含む数百のハードウェアプロトコルと連携に対応しており、ほとんどの人気スマートホームエコシステムと互換性があります。
独自のVPSでDomoticzを実行すると、自動化ルール、過去のセンサーデータ、デバイスアクセスを完全に制御できます。クラウドへの依存、サブスクリプション料金、サードパーティサービスによるプライバシーリスクは一切ありません。リソース消費量が少ないため、控えめなVPSでの常時稼働デプロイメントに最適です。
Domoticzの主な機能
マルチプロトコルデバイスサポート
単一の統合インターフェースから、Z-Wave、Zigbee、RFXCOM、MQTT、その他数百種類のハードウェアプロトコルに接続できます。
自動化ルールエンジン
コードを記述することなく、時間ベース、イベント駆動型、センサー作動型の自動化ルールを作成し、ご自宅をスケジュール通りに稼働させ続けることができます。
エネルギーモニタリング
電気、ガス、水道の消費量を、内蔵のグラフ機能とSQLiteによる履歴データ保存機能でリアルタイムに追跡します。
気象とセンサーのダッシュボード
ローカルセンサーまたはオンライン気象サービスからの温度、湿度、風、雨、空気質のデータを、カスタマイズ可能なダッシュボードで視覚化します。
モバイルフレンドリーなインターフェース
どのブラウザやモバイルデバイスからでも、すべてのデバイスにアクセスして制御できます。サードパーティサービス経由のプッシュ通知はオプションで利用可能です。
プラグインとスクリプティングのサポート
PythonプラグインとLuaスクリプトを使用して、カスタムハードウェア、API、または複雑な自動化ロジックを統合し、機能を拡張します。
HostingerでDomoticzを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。