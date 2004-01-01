OpenCloudは、ファイル同期、共有、チームコラボレーションのためのモダンなオープンソースプラットフォームです。パフォーマンスと最小限のリソースフットプリントのためにGoで構築されており、サードパーティサービスやベンダーインフラストラクチャに依存することなく、プライベートクラウドストレージ体験を提供します。従来のファイル同期ソリューションとは異なり、OpenCloudには組み込みのIDプロバイダーが含まれているため、外部データベースやLDAPサーバーを必要とせず、単一のコンテナとして動作します。

独自のVPSでOpenCloudをセルフホストすることで、ファイルとコラボレーションデータを完全に管理できます。ドキュメント、写真、共有フォルダ、ユーザーアカウントはすべて、お客様が管理するインフラストラクチャ上に残り、プラットフォームによって課されるストレージ制限や、データアクセスに紐付けられたサブスクリプションはありません。