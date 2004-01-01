1クリックインストールによるOpenCloudのデプロイ
オープンソースのファイル同期、共有、コラボレーションプラットフォーム — NextcloudやGoogle Driveに代わる、主権的な選択肢です。
OpenCloud向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenCloudの活用例
OpenCloudは、ファイル同期、共有、チームコラボレーションのためのモダンなオープンソースプラットフォームです。パフォーマンスと最小限のリソースフットプリントのためにGoで構築されており、サードパーティサービスやベンダーインフラストラクチャに依存することなく、プライベートクラウドストレージ体験を提供します。従来のファイル同期ソリューションとは異なり、OpenCloudには組み込みのIDプロバイダーが含まれているため、外部データベースやLDAPサーバーを必要とせず、単一のコンテナとして動作します。
独自のVPSでOpenCloudをセルフホストすることで、ファイルとコラボレーションデータを完全に管理できます。ドキュメント、写真、共有フォルダ、ユーザーアカウントはすべて、お客様が管理するインフラストラクチャ上に残り、プラットフォームによって課されるストレージ制限や、データアクセスに紐付けられたサブスクリプションはありません。
OpenCloudの主な機能
単一コンテナデプロイ
組み込みのID管理により、OpenCloudは外部データベースやLDAPサーバーを必要とせず、1つのコンテナとしてデプロイされます。
ファイル同期と共有
デスクトップクライアントとモバイルクライアント間でファイルを同期し、詳細なアクセス許可制御を使用してフォルダまたは個々のファイルを共有します。
WebDAVとCalDAVアクセス
WebDAV経由でストレージをネットワークドライブとしてマウントし、CalDAVおよびCardDAVプロトコルを介してカレンダーと連絡先を管理します。
デスクトップとモバイルクライアント
Windows、macOS、Linux、iOS、Android向けの公式同期クライアントにより、すべてのデバイスでファイルを利用できます。
Collabora Office 連携
Collabora Onlineを追加すると、ファイルマネージャーを離れることなく、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションのブラウザベースの編集が可能になります。
きめ細かいパスワードポリシー
組織のセキュリティ基準を満たすために、最小文字長、文字種要件、および禁止パスワードリストを適用します。
HostingerでOpenCloudを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。