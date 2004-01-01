SkySendは、エンドツーエンド暗号化でファイルやメモを共有できる、ミニマルなセルフホスト型サービスです。ファイルやメモは、サーバーに到達する前にブラウザ上でAES-256-GCMを使用して完全に暗号化されるため、サーバーは暗号化されたブロブのみを保存し、復号鍵にアクセスすることはありません。アカウント、テレメトリー、アナリティクスは一切ありません。

独自のVPSでSkySendをセルフホストすることで、共有コンテンツを完全に管理下に置きながら、ゼロ知識暗号化のプライバシー保証を維持できます。Mozilla SendとPrivateBinにインスパイアされたこのサービスは、HKDF-SHA256鍵導出やArgon2idパスワード保護といった最新のセキュリティプリミティブを使用し、商用ファイル共有サービスに代わる高速で安全な選択肢を提供します。