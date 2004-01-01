SkySendが最大70％オフ

SkySendの1クリックインストールによる展開

ゼロ知識サーバーアーキテクチャを備え、エンドツーエンドで暗号化されたセルフホスト可能なファイルおよびメモ共有です。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
SkySendの1クリックインストールによる展開

SkySend向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
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4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

SkySendの活用例

SkySendは、エンドツーエンド暗号化でファイルやメモを共有できる、ミニマルなセルフホスト型サービスです。ファイルやメモは、サーバーに到達する前にブラウザ上でAES-256-GCMを使用して完全に暗号化されるため、サーバーは暗号化されたブロブのみを保存し、復号鍵にアクセスすることはありません。アカウント、テレメトリー、アナリティクスは一切ありません。

独自のVPSでSkySendをセルフホストすることで、共有コンテンツを完全に管理下に置きながら、ゼロ知識暗号化のプライバシー保証を維持できます。Mozilla SendとPrivateBinにインスパイアされたこのサービスは、HKDF-SHA256鍵導出やArgon2idパスワード保護といった最新のセキュリティプリミティブを使用し、商用ファイル共有サービスに代わる高速で安全な選択肢を提供します。

早速始める
{name}の活用例

SkySendの主な機能

ゼロ知識暗号化

AES-256-GCMストリーミング暗号化は完全にブラウザ内で実行され、復号キーはURLフラグメント内のみに存在し、サーバーには決して到達しません。

アカウント不要

登録、テレメトリー、追跡なしで、ファイルをアップロードしたり、メモをすぐに共有できます。共有リンクは、登録不要でどの受信者にも機能します。

「暗号化されたメモ」

テキストスニペット、パスワード、構文ハイライト付きコード、Markdown、またはSSHキーを、閲覧後自動消滅オプションと表示回数制限を構成可能にして共有します。

パスワード保護

共有コンテンツへのブルートフォース攻撃を防ぐため、メモリハードかつGPU耐性のある鍵導出を用いたオプションのArgon2idパスワード保護です。

S3互換ストレージ

Cloudflare R2、AWS S3、MinIO、Hetzner、Wasabi向けのオプションのバックエンドサポート。有効期限と制限を適用する直接ダウンロード用の署名付きURLに対応しています。

「設定可能な有効期限」

アップロードごとにダウンロード制限と有効期限を設定し、期限切れのエントリは自動的にクリーンアップされ、アクティブな共有を追跡するための組み込みダッシュボードも備わっています。

HostingerでSkySendを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

AList

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30以上のストレージバックエンドに対応したセルフホスト型ファイルリストとWebDAVサーバー

デプロイ
AnonUpload

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データベース不要の安全な匿名ファイル共有アプリ

デプロイ
ArchiveBox

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Webページや各種メディアを保存するためのセルフホスト型インターネットアーカイブソリューション

デプロイ
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