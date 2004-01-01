SkySendの1クリックインストールによる展開
ゼロ知識サーバーアーキテクチャを備え、エンドツーエンドで暗号化されたセルフホスト可能なファイルおよびメモ共有です。
SkySend向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SkySendの活用例
SkySendは、エンドツーエンド暗号化でファイルやメモを共有できる、ミニマルなセルフホスト型サービスです。ファイルやメモは、サーバーに到達する前にブラウザ上でAES-256-GCMを使用して完全に暗号化されるため、サーバーは暗号化されたブロブのみを保存し、復号鍵にアクセスすることはありません。アカウント、テレメトリー、アナリティクスは一切ありません。
独自のVPSでSkySendをセルフホストすることで、共有コンテンツを完全に管理下に置きながら、ゼロ知識暗号化のプライバシー保証を維持できます。Mozilla SendとPrivateBinにインスパイアされたこのサービスは、HKDF-SHA256鍵導出やArgon2idパスワード保護といった最新のセキュリティプリミティブを使用し、商用ファイル共有サービスに代わる高速で安全な選択肢を提供します。
SkySendの主な機能
ゼロ知識暗号化
AES-256-GCMストリーミング暗号化は完全にブラウザ内で実行され、復号キーはURLフラグメント内のみに存在し、サーバーには決して到達しません。
アカウント不要
登録、テレメトリー、追跡なしで、ファイルをアップロードしたり、メモをすぐに共有できます。共有リンクは、登録不要でどの受信者にも機能します。
「暗号化されたメモ」
テキストスニペット、パスワード、構文ハイライト付きコード、Markdown、またはSSHキーを、閲覧後自動消滅オプションと表示回数制限を構成可能にして共有します。
パスワード保護
共有コンテンツへのブルートフォース攻撃を防ぐため、メモリハードかつGPU耐性のある鍵導出を用いたオプションのArgon2idパスワード保護です。
S3互換ストレージ
Cloudflare R2、AWS S3、MinIO、Hetzner、Wasabi向けのオプションのバックエンドサポート。有効期限と制限を適用する直接ダウンロード用の署名付きURLに対応しています。
「設定可能な有効期限」
アップロードごとにダウンロード制限と有効期限を設定し、期限切れのエントリは自動的にクリーンアップされ、アクティブな共有を追跡するための組み込みダッシュボードも備わっています。
HostingerでSkySendを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。