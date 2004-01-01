Vikunjaは、リスト、カンバンボード、ガントチャート、テーブルなど、複数の表示モードをサポートするセルフホスト型のタスクおよびプロジェクト管理アプリケーションです。階層的なプロジェクトのネスト、タスクの割り当て、期日、リマインダー、ラベル、ファイル添付機能を提供し、1つのツールで完全なタスク管理を実現します。

VPSでVikunjaをセルフホストすることで、ユーザーごとのサブスクリプション料金なしに、すべてのタスクとプロジェクトデータをプライベートに保つことができます。CalDAV同期により、タスクをカレンダーアプリに取り込むことができ、モバイルレスポンシブなインターフェースはあらゆるデバイスで機能し、ロールベースの権限を持つチーム共有は、個人利用と共同利用の両方をサポートします。