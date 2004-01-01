1クリックインストールでのVikunjaデプロイ
リスト、カンバン、ガント、テーブルの各ビューを備え、チームコラボレーションとCalDAV同期にも対応した、セルフホスト型オープンソースのタスクマネージャーです。
Vikunja向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Vikunjaの活用例
Vikunjaは、リスト、カンバンボード、ガントチャート、テーブルなど、複数の表示モードをサポートするセルフホスト型のタスクおよびプロジェクト管理アプリケーションです。階層的なプロジェクトのネスト、タスクの割り当て、期日、リマインダー、ラベル、ファイル添付機能を提供し、1つのツールで完全なタスク管理を実現します。
VPSでVikunjaをセルフホストすることで、ユーザーごとのサブスクリプション料金なしに、すべてのタスクとプロジェクトデータをプライベートに保つことができます。CalDAV同期により、タスクをカレンダーアプリに取り込むことができ、モバイルレスポンシブなインターフェースはあらゆるデバイスで機能し、ロールベースの権限を持つチーム共有は、個人利用と共同利用の両方をサポートします。
Vikunjaの主な機能
複数の表示モード
リスト、カンバンボード、ガントチャートタイムライン、テーブル表示を切り替えることで、お好みの形式でタスクを操作できます。
チームコラボレーション
ロールベースの権限を使用すると、プロジェクトをチームメイトと共有し、表示、編集、タスクの割り当てを行うことができます。
「CalDAV同期」
タスクと期日を、CalDAVをサポートする任意のカレンダーアプリ（「Apple Calendar」や「Thunderbird」など）に同期します。
「リマインダー＆通知」
アプリを手動で確認しなくても、メールまたはプッシュ通知でタスクリマインダーを設定することで、締め切りに遅れることなく対応できます。
階層型プロジェクト
複雑なチームや組織の構造を反映させるために、作業をネストされたプロジェクトやサブプロジェクトに整理します。
HostingerでVikunjaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。