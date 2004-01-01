Rivetの1クリックインストール
AIエージェント、共同作業アプリ、耐久性のあるワークフローを強化するステートフルアクター向けのオープンソースランタイムです。
Rivet向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Rivetの活用例
Rivetは、Rivet Actor向けのオープンソースオーケストレーションエンジンです。Rivet Actorは、状態がメモリに存在し、自動的に永続化される、長時間実行される軽量なプロセスです。ステートレスなサーバーレスランタイムとは異なり、各アクターは独自のSQLiteでバックアップされた状態、アドレス可能なID、およびイベントログを保持します。そのため、AIエージェント、マルチプレイヤーゲームセッション、共同編集エディタ、および耐久性のあるワークフローに自然に適合します。
Rivetを独自のVPSでセルフホストすることで、アクターの状態、エージェントのメモリ、およびワークフローデータを完全に制御でき、実行ごとの料金はかかりません。付属のエンジンには、アプリケーションコードを計測することなく、アクターの状態の閲覧、ワークフローのリプレイ、およびライブトラフィックのデバッグを行うための組み込みのInspectorダッシュボードが搭載されています。
Rivetの主な機能
ステートフルアクター
インメモリ状態、SQLite永続性、およびAIエージェントとマルチプレイヤーセッションのための安定したアドレス指定可能なIDを持つ長時間実行プロセス。
耐久性ワークフロー
ワークフローランタイムは、クラッシュや再起動後も存続し、イベント履歴を再生することで、ビジネスロジックは中断した場所から正確に再開されます。
内蔵インスペクター
アクターのSQLiteデータベースの閲覧、ワークフローの状態の検査、イベントの監視、およびREPLを通じたアクターの操作を行うためのブラウザダッシュボードです。
多言語SDK
既存のサービスを書き換えることなく、TypeScript、Rust、Python、Swift向けの公式RivetKit SDKを介してランナーを接続します。
ファイルシステムストレージ
組み込みのRocksDBストアを基盤とする本番環境対応のシングルノードデプロイメント — 外部データベースは不要で、すぐに開始できます。
コンテナスケジューリング
ユーザーコードをコンテナとしてランナーノード全体にスケジュールし、エンジンと並行してエージェントやゲームサーバーを簡単に実行できるようにします。
HostingerでRivetを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。