Rivetは、Rivet Actor向けのオープンソースオーケストレーションエンジンです。Rivet Actorは、状態がメモリに存在し、自動的に永続化される、長時間実行される軽量なプロセスです。ステートレスなサーバーレスランタイムとは異なり、各アクターは独自のSQLiteでバックアップされた状態、アドレス可能なID、およびイベントログを保持します。そのため、AIエージェント、マルチプレイヤーゲームセッション、共同編集エディタ、および耐久性のあるワークフローに自然に適合します。

Rivetを独自のVPSでセルフホストすることで、アクターの状態、エージェントのメモリ、およびワークフローデータを完全に制御でき、実行ごとの料金はかかりません。付属のエンジンには、アプリケーションコードを計測することなく、アクターの状態の閲覧、ワークフローのリプレイ、およびライブトラフィックのデバッグを行うための組み込みのInspectorダッシュボードが搭載されています。