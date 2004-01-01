Starbase 80 は、Docker 環境向けの最小限で超高速なサーバー起動ページです。シンプルな JSON 設定ファイルから完全に静的な HTML ホームページをレンダリングし、ブラウザでの JavaScript はゼロです。ページはフレームワークのオーバーヘッドなしで瞬時に読み込まれます。タイトル、ロゴ、背景色、ダークモード、リンクの動作を制御する環境変数で外観をカスタマイズできます。

統合が重視されるダッシュボードとは異なり、Starbase 80 は API トークン、コンテナへのネットワークアクセス、継続的なメンテナンスを必要としません。必要なのは、リンクとアイコンを含む JSON ファイルだけです。Dashboard Icons、Material Design アイコン、および selfh.st アイコンをすぐにサポートしており、あらゆるセルフホスト型セットアップ向けに洗練されたブランドのホームページを簡単に構築できます。