1クリックインストールでのStarbase 80デプロイ
自己ホスト型コンテナやサービスへのリンクを整理するための、軽量で高速なサーバーホームページです。
Starbase 80向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Starbase 80の活用例
Starbase 80 は、Docker 環境向けの最小限で超高速なサーバー起動ページです。シンプルな JSON 設定ファイルから完全に静的な HTML ホームページをレンダリングし、ブラウザでの JavaScript はゼロです。ページはフレームワークのオーバーヘッドなしで瞬時に読み込まれます。タイトル、ロゴ、背景色、ダークモード、リンクの動作を制御する環境変数で外観をカスタマイズできます。
統合が重視されるダッシュボードとは異なり、Starbase 80 は API トークン、コンテナへのネットワークアクセス、継続的なメンテナンスを必要としません。必要なのは、リンクとアイコンを含む JSON ファイルだけです。Dashboard Icons、Material Design アイコン、および selfh.st アイコンをすぐにサポートしており、あらゆるセルフホスト型セットアップ向けに洗練されたブランドのホームページを簡単に構築できます。
Starbase 80の主な機能
即時ページ読み込み
Starbase 80は、クライアントサイドJavaScriptを含まない純粋な静的HTMLを出力するため、サーバー負荷に関わらず、ホームページがミリ秒単位で読み込まれます。
JSON駆動型設定
すべてのサービス、カテゴリ、アイコン、およびリンクを1つのconfig.jsonファイルで定義します。データベースもUIエディタもマイグレーションも不要です。
充実したアイコンサポート
Dashboard Icons、Material Designアイコン、またはselfh.stアイコンを名前で指定して使用するか、バインドマウントされたフォルダーから独自の画像ファイルを提供します。
ダークモード搭載
Tailwindのカラー値または16進コードを使用して、ライトテーマとダークテーマの両方で背景色を設定できる、OSに合わせた自動ダークモードです。
「ゼロ コンテナ アクセス」
DockerソケットもAPI連携も不要です。Starbase 80は、実行中のコンテナへの読み取りアクセスがない、純粋なリンクランチャーです。
HostingerでStarbase 80を実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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