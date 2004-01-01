Ryot（ロール・ユア・オウン・トラッカー）は、消費するメディア、完了したワークアウト、読んだ本、そして構築する習慣を追跡するためのオープンソースのセルフホスト型プラットフォームです。TMDB、Audible、OpenLibraryなどのソースからメタデータを取得するため、入力ではなく追跡に時間を費やすことができます。

独自のVPSでRyotをホストすることで、すべての個人データをプライベートに保ちます — サードパーティの分析、広告、サービス停止のリスクはありません。初日からすべてのレコードを所有します。