Saltcornは、データベース駆動型のWebおよびモバイルアプリケーションを視覚的に構築するためのオープンソースのノーコードプラットフォームです。テーブルを定義し、豊富なフィールドタイプを設定し、ドラッグ＆ドロップビルダーでレイアウトを設計し、アクションとワークフローをアタッチすると、Saltcornがバックエンド、認証、REST API、レンダリングを処理します。接着コードは不要です。

独自のVPSでSaltcornをセルフホストすることで、顧客データ、内部記録、アップロードされたファイルをSaaSベンダーのデータベースではなく、自身のインフラストラクチャ内に保持できます。保持期間、統合、プラグインのインストール、アクセスロールを制御でき、チームやオーディエンスの成長に伴うユーザーごとの課金を回避できます。このデプロイメントにはPostgreSQLが付属しており、データベースとアップロードされたファイルの両方に永続ボリュームが含まれています。