Saltcornの1クリックインストール
バックエンドコードを書かずに、データベース駆動型のウェブアプリやモバイルアプリを作成できるオープンソースのノーコードアプリケーションビルダーです。
Saltcorn向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Saltcornの活用例
Saltcornは、データベース駆動型のWebおよびモバイルアプリケーションを視覚的に構築するためのオープンソースのノーコードプラットフォームです。テーブルを定義し、豊富なフィールドタイプを設定し、ドラッグ＆ドロップビルダーでレイアウトを設計し、アクションとワークフローをアタッチすると、Saltcornがバックエンド、認証、REST API、レンダリングを処理します。接着コードは不要です。
独自のVPSでSaltcornをセルフホストすることで、顧客データ、内部記録、アップロードされたファイルをSaaSベンダーのデータベースではなく、自身のインフラストラクチャ内に保持できます。保持期間、統合、プラグインのインストール、アクセスロールを制御でき、チームやオーディエンスの成長に伴うユーザーごとの課金を回避できます。このデプロイメントにはPostgreSQLが付属しており、データベースとアップロードされたファイルの両方に永続ボリュームが含まれています。
Saltcornの主な機能
ビジュアルレイアウトビルダー
Craft.jsを搭載したドラッグ＆ドロップビルダーで、リスト、編集、表示ビューをデザインし、テンプレートコードなしでフィールド、アクション、埋め込みコンポーネントを組み合わせることができます。
リレーショナルテーブル
フラットなスプレッドシートではなく、型付きカラム、外部キー、計算フィールド、制約を使用して、真のPostgreSQLを基盤とするスキーマでデータをモデル化します。
プラグインエコシステム
「管理UI」から直接、新しいフィールドタイプ、テーマ、連携機能、認証プロバイダー、外部データソース向けのコミュニティプラグインをインストールします。
ワークフローとアクション
レコードの変更時に、サーバーサイドのアクション、スケジュールされたジョブ、ウェブフック、Blocklyベースのワークフローをトリガーし、カスタムサービスなしでビジネスロジックを自動化します。
ロールベースアクセス
ユーザーロールとビューごとの権限を定義することで、内部管理者、顧客アカウント、一般訪問者がそれぞれ、見るべきデータを正確に確認できるようにします。
モバイルとオフライン
SaltcornのスキーマとビューからCapacitorベースのモバイルアプリを生成し、オフラインデータを中央のPostgreSQLストアに同期させることができます。
HostingerでSaltcornを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。