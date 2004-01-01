Ralphは、Allegroが大規模なITインフラストラクチャ管理のために構築した、オープンソースのアセット管理およびCMDB（構成管理データベース）システムです。データセンターのラック環境とバックオフィス環境の両方において、購入から割り当て、廃棄に至るまでのアセットのライフサイクル全体をカバーします。また、ラックのレイアウトや電力容量計画のためのデータセンター視覚化機能も内蔵されています。

VPSでRalphをセルフホストすることで、ITチームはハードウェアインベントリ、ソフトウェアライセンス、契約、サポート契約に関する単一の信頼できる情報源を、アセットごとのサブスクリプション費用なしで利用できます。包括的なREST APIにより、Ralphは既存のチケット発行、監視、調達システムと簡単に統合可能です。