1クリックインストールによるRalphのデプロイ
フルREST APIを備えたオープンソースのIT資産管理およびデータセンターインフラプラットフォームです。
Ralph向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Ralphの活用例
Ralphは、Allegroが大規模なITインフラストラクチャ管理のために構築した、オープンソースのアセット管理およびCMDB（構成管理データベース）システムです。データセンターのラック環境とバックオフィス環境の両方において、購入から割り当て、廃棄に至るまでのアセットのライフサイクル全体をカバーします。また、ラックのレイアウトや電力容量計画のためのデータセンター視覚化機能も内蔵されています。
VPSでRalphをセルフホストすることで、ITチームはハードウェアインベントリ、ソフトウェアライセンス、契約、サポート契約に関する単一の信頼できる情報源を、アセットごとのサブスクリプション費用なしで利用できます。包括的なREST APIにより、Ralphは既存のチケット発行、監視、調達システムと簡単に統合可能です。
Ralphの主な機能
資産ライフサイクル追跡
発注から割り当て、保守、そして廃棄に至るまで、すべての資産を追跡し、コンプライアンスおよびコスト報告のための完全な履歴と監査証跡を提供します。
データセンターの可視化
物理ラックのレイアウトをドラッグ＆ドロップで配置し、ラックごとの消費電力を監視し、ハードウェアが到着する前に容量拡張を計画します。
REST API
包括的なREST APIにより、Ralphをチケットシステム、監視プラットフォーム、および調達ツールと統合し、在庫更新を自動化し、重複するデータ入力を排除できます。
ソフトウェアライセンス管理
ソフトウェアライセンス、契約、サポート契約をハードウェア資産と合わせて管理することで、何がライセンスされ、どこに展開されているか、そして更新時期がいつであるかを常に把握できます。
カスタムワークフロー
資産のライフサイクルステージに合わせて柔軟なワークフローステータスを定義することで、調達、運用、廃止の各プロセスがチーム全体で一貫して適用されるようにします。
HostingerでRalphを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。