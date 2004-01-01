ワンクリックインストールでのOmniRouteのデプロイ
スマートなフォールバックとトークン圧縮機能を備え、あらゆるLLMを単一のOpenAI互換エンドポイント経由でルーティングするセルフホスト型AIゲートウェイです。
OmniRoute向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OmniRouteの活用例
OmniRouteは、単一のOpenAI互換エンドポイントの背後で230以上のモデルプロバイダーを統合する、セルフホスト型AIゲートウェイです。Claude Code、Codex、Cursor、Cline、Copilotを1つのURLに指定するだけで、OmniRouteは各リクエストを最適な利用可能なモデル（数十種類の無料のClaude、GPT、およびGeminiティアを含む）にルーティングします。プロバイダーが失敗したり制限に達したりした場合には、自動的にフォールバックします。
そのスタックされたRTKとCaveman圧縮は、リクエストがサーバーを離れる前にトークンを15～95％削減し、コストとレイテンシーを低減します。一方、MCP、A2A、およびマルチモーダルAPIは、高度なワークフローを機能させ続けます。独自のVPSでOmniRouteを実行することで、APIキー、ルーティングルール、および使用状況データは、ホスト型プロキシではなく、お客様自身の管理下に置かれます。
OmniRouteの主な機能
単一の統合エンドポイント
単一のOpenAI互換APIを公開し、Claude Code、Codex、Cursor、Cline、またはCopilotをツールごとの設定なしで接続します。
231+ プロバイダー
50以上の無料のClaude、GPT、Geminiのティアを含め、231以上のモデルプロバイダー間でリクエストをルーティングします。
スマート自動フォールバック
いずれかのプロバイダーが失敗したり、レート制限に達したり、エラーを返したりした場合でも、エージェントを稼働させ続けるために、別のプロバイダーで自動的に再試行します。
トークン圧縮
スタック型RTKとケイブマン圧縮により、リクエストあたりのトークンを15～95％削減することで、コストを削減し、応答を高速化します。
MCPとマルチモーダル
組み込みのMCP、A2A、マルチモーダルAPIにより、OmniRouteをエージェントツールや画像または音声のワークフローに接続できます。
HostingerでOmniRouteを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。