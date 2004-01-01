OmniRouteは、単一のOpenAI互換エンドポイントの背後で230以上のモデルプロバイダーを統合する、セルフホスト型AIゲートウェイです。Claude Code、Codex、Cursor、Cline、Copilotを1つのURLに指定するだけで、OmniRouteは各リクエストを最適な利用可能なモデル（数十種類の無料のClaude、GPT、およびGeminiティアを含む）にルーティングします。プロバイダーが失敗したり制限に達したりした場合には、自動的にフォールバックします。

そのスタックされたRTKとCaveman圧縮は、リクエストがサーバーを離れる前にトークンを15～95％削減し、コストとレイテンシーを低減します。一方、MCP、A2A、およびマルチモーダルAPIは、高度なワークフローを機能させ続けます。独自のVPSでOmniRouteを実行することで、APIキー、ルーティングルール、および使用状況データは、ホスト型プロキシではなく、お客様自身の管理下に置かれます。