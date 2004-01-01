1クリックインストールでのOverleafデプロイ
科学論文、研究論文、技術文書向けのオープンソース共同LaTeXエディターです。
Overleaf向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Overleafの活用例
Overleafは、世界中の何百万もの研究者、学者、エンジニアによって使用されているブラウザベースの共同LaTeXエディターです。これは、ローカルのLaTeXインストールをクラウドベースの環境に置き換え、チームがリアルタイムでドキュメントを作成、コンパイル、レビューできるようにします。カスタムパッケージ、BibTeX、相互参照を含む完全なLaTeXサポートを備えています。
独自のVPSでOverleafをセルフホストすることで、機密性の高い研究、独自の原稿、および機関のドキュメントを完全に管理下に置くことができます。データがインフラストラクチャから離れることなく、またシートごとのSaaSサブスクリプションを必要とせずに、クラウドサービスと同じリアルタイムコラボレーションと豊富なLaTeXコンパイルパイプラインを利用できます。
Overleafの主な機能
リアルタイムコラボレーション
複数の著者が同じLaTeXドキュメントを同時に編集し、変更はすべての共同作業者に即座に表示されます。
完全な LaTeX コンパイル
pdfLaTeX、XeLaTeX、LuaLaTeX を使用してドキュメントをコンパイルし、カスタムパッケージ、BibTeX、Biber の参考文献もサポートします。
バージョン履歴
ドキュメントの保存されたすべてのバージョンは保持され、変更を比較したり、プロジェクトの以前の状態を復元したりできます。
「充実したテンプレートライブラリ」
組み込みのライブラリから、学術論文、ジャーナル、論文、プレゼンテーションのテンプレートを使用して、手動で設定することなく新しいドキュメントを作成できます。
「変更履歴」
共同編集者からの個々の編集内容を確認し、承認または却下します。これは、学術出版で用いられる査読ワークフローに合わせたものです。
Gitの統合
Gitリポジトリからプロジェクトをプッシュおよびプルし、ブラウザベースのエディターと併用しながらローカルでの編集ワークフローを可能にします。
HostingerでOverleafを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。