Overleafは、世界中の何百万もの研究者、学者、エンジニアによって使用されているブラウザベースの共同LaTeXエディターです。これは、ローカルのLaTeXインストールをクラウドベースの環境に置き換え、チームがリアルタイムでドキュメントを作成、コンパイル、レビューできるようにします。カスタムパッケージ、BibTeX、相互参照を含む完全なLaTeXサポートを備えています。

独自のVPSでOverleafをセルフホストすることで、機密性の高い研究、独自の原稿、および機関のドキュメントを完全に管理下に置くことができます。データがインフラストラクチャから離れることなく、またシートごとのSaaSサブスクリプションを必要とせずに、クラウドサービスと同じリアルタイムコラボレーションと豊富なLaTeXコンパイルパイプラインを利用できます。