ワンクリックインストールでのメールアーカイバーのデプロイ
任意のIMAPまたはMicrosoft 365メールボックスに接続し、すべてのメッセージをローカルに保存するセルフホスト型メールアーカイブプラットフォームです。
Mail-Archiver向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mail-Archiverの活用例
Mail-Archiverは、ASP.NET CoreとPostgreSQL上に構築されたオープンソースのメールアーカイブおよび検索プラットフォームです。Graph APIを介してIMAPおよびMicrosoft 365アカウントに接続し、設定可能なスケジュールでメールを自動的に同期することで、すべてのメッセージと添付ファイルの検索可能なローカルコピーを常に保持できます。
メールアーカイブをセルフホストすることで、コンプライアンス、監査証跡、長期保存を完全に管理できます。サードパーティのクラウドアクセス、メールボックスごとの料金、メールプロバイダーの保持ポリシーへの依存は一切ありません。メールは.mboxまたは.emlアーカイブとしてエクスポートでき、任意のメールボックスに復元したり、何年もの履歴を数秒で検索したりできます。
Mail-Archiverの主な機能
「IMAP と M365 同期」
設定可能なスケジュールで、任意のIMAPまたはMicrosoft 365メールボックスからメールを自動的にアーカイブし、ローカルコピーを常に最新の状態に保ちます。
全文検索
アーカイブされたすべてのメールと添付ファイルを、送信者、日付範囲、メールボックスで絞り込みながら、瞬時に検索できます。
エクスポートと復元
メールボックス全体を.mboxまたは圧縮された.emlファイルとしてエクスポートしたり、選択したメールを任意の宛先メールボックスに復元したりできます。
「複数ユーザーアクセス」
「管理者」、「セルフマネージャー」、「標準」の各ロールを持つ複数のユーザーを、アカウントごとの権限と完全なアクセスログとともに管理します。
保持ポリシー
ローカルアーカイブを保持したまま、設定された日数経過後に送信元メールサーバーからメールを自動的に削除します。
「MBox と EML インポート」
既存の.mboxまたは.emlアーカイブを最大10 GBまでインポートして、他のメールクライアントやアーカイブツールから移行できます。
HostingerでMail-Archiverを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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