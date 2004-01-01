Mail-Archiverは、ASP.NET CoreとPostgreSQL上に構築されたオープンソースのメールアーカイブおよび検索プラットフォームです。Graph APIを介してIMAPおよびMicrosoft 365アカウントに接続し、設定可能なスケジュールでメールを自動的に同期することで、すべてのメッセージと添付ファイルの検索可能なローカルコピーを常に保持できます。

メールアーカイブをセルフホストすることで、コンプライアンス、監査証跡、長期保存を完全に管理できます。サードパーティのクラウドアクセス、メールボックスごとの料金、メールプロバイダーの保持ポリシーへの依存は一切ありません。メールは.mboxまたは.emlアーカイブとしてエクスポートでき、任意のメールボックスに復元したり、何年もの履歴を数秒で検索したりできます。