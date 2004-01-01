Syncthingは、中央サーバーなしでデバイス間でファイルを継続的に同期する分散型ファイル同期ツールです。すべてのデータはデバイス上に保持され、TLS暗号化と完全前方秘匿性で転送されます。クラウド仲介者なし、アカウント不要です。

VPSでSyncthingをセルフホストすると、24時間年中無休でオンライン状態を維持する永続的な同期ノードが作成され、一部のデバイスがオフラインの場合でも、すべてのデバイスが最新の状態に保たれます。フォルダーのバージョン管理、競合処理、クロスプラットフォームクライアントのサポートにより、SyncthingはDropboxやGoogle Driveに代わるプライバシー重視の選択肢です。