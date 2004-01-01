Syncthingの1クリックインストール
オープンソースのP2Pファイル同期で、すべてのデバイス間でデータをプライベートに保ち、暗号化します。
Syncthing向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Syncthingの活用例
Syncthingは、中央サーバーなしでデバイス間でファイルを継続的に同期する分散型ファイル同期ツールです。すべてのデータはデバイス上に保持され、TLS暗号化と完全前方秘匿性で転送されます。クラウド仲介者なし、アカウント不要です。
VPSでSyncthingをセルフホストすると、24時間年中無休でオンライン状態を維持する永続的な同期ノードが作成され、一部のデバイスがオフラインの場合でも、すべてのデバイスが最新の状態に保たれます。フォルダーのバージョン管理、競合処理、クロスプラットフォームクライアントのサポートにより、SyncthingはDropboxやGoogle Driveに代わるプライバシー重視の選択肢です。
Syncthingの主な機能
中央サーバーなし
ファイルは、サードパーティのクラウドストレージを介さずにデバイス間で直接同期され、データは完全にあなたの管理下に置かれます。
エンドツーエンド暗号化
すべての転送は、完全前方秘匿性を持つTLSを使用しており、お客様のファイルが傍受されたり、他人に読み取られたりすることはありません。
柔軟なフォルダーモード
デバイス間でデータがどのように流れるかを正確に制御するために、フォルダを送信専用、受信専用、または双方向として設定します。
ファイルバージョン管理
誤って変更してしまった場合でも復元できるよう、変更または削除されたファイルの履歴バージョンを設定可能な保持ポリシーで保持します。
クロスプラットフォームクライアント
Linux、Windows、macOS、Android向けのネイティブクライアントは、単一の永続的なVPSノードからすべてのデバイスを同期させます。
HostingerでSyncthingを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。