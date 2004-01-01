Scada-LTSは、ブラウザから産業機器を監視および制御する必要があるエンジニア向けに設計された、JavaベースのウェブネイティブなSCADA（監視制御およびデータ収集）システムです。実績のあるMango Automationのコードベースからフォークされており、グラフィカルビューエディタ、履歴データロギング、アラーム管理、スクリプティング、およびModbus、SNMP、OPC、その他の産業用プロトコル用の組み込みドライバが付属しています。独自のライセンスやタグごとの料金は不要です。

独自のVPSでScada-LTSをセルフホストすることで、プロセスデータ、デバイスの認証情報、およびオペレーターのアクティビティを完全にインフラストラクチャ内に保持し、PLCsをパブリックインターネットに公開することなく、標準のHTTPSを介してダッシュボードを現場チームがアクセスできるようにします。