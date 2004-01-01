ワンクリックでのScada-LTSデプロイ
産業監視、ダッシュボード、アラーム、およびプロトコルベースのデバイス制御に対応したオープンソースWeb SCADAシステム。
Scada-LTS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Scada-LTSの活用例
Scada-LTSは、ブラウザから産業機器を監視および制御する必要があるエンジニア向けに設計された、JavaベースのウェブネイティブなSCADA（監視制御およびデータ収集）システムです。実績のあるMango Automationのコードベースからフォークされており、グラフィカルビューエディタ、履歴データロギング、アラーム管理、スクリプティング、およびModbus、SNMP、OPC、その他の産業用プロトコル用の組み込みドライバが付属しています。独自のライセンスやタグごとの料金は不要です。
独自のVPSでScada-LTSをセルフホストすることで、プロセスデータ、デバイスの認証情報、およびオペレーターのアクティビティを完全にインフラストラクチャ内に保持し、PLCsをパブリックインターネットに公開することなく、標準のHTTPSを介してダッシュボードを現場チームがアクセスできるようにします。
Scada-LTSの主な機能
マルチプロトコルドライバー
ネイティブModbus、SNMP、OPC、HTTP、SQLデータソースは、サードパーティ製ゲートウェイなしでPLC、センサー、既存システムに接続します。
「グラフィカルビューエディター」
ドラッグ＆ドロップビュービルダーを使用すると、エンジニアはブラウザで直接、ライブミミック図、ゲージ、トレンドチャートを作成できます。
アラームとイベントハンドラ
メール、スクリプト、設定点アクションを備えた設定可能なアラームレベルにより、プラント全体での異常を自動応答に変換します。
履歴データロギング
すべてのデータポイントはタイムスタンプが付けられ、MySQLに保存されるため、長期的な傾向分析、レポート、および規制監査証跡が可能になります。
スクリプトとメタポイント
JavaScriptベースのメタポイントとイベントハンドラーは、外部サービスなしで、派生値、KPI、カスタムロジックを計算します。
Webネイティブ建築・設計
Apache Tomcatで動作し、完全なブラウザベースのUIを備えているため、オペレーターはネットワーク上のどのデバイスからでもダッシュボードにアクセスできます。
HostingerでScada-LTSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。