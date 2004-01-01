EspoCRMは、顧客関係管理のための柔軟でカスタマイズ可能なシステムを必要とするあらゆる規模の組織向けに構築された、完全にオープンソースのCRMプラットフォームです。リード、アカウント、連絡先、商談、活動といった完全な販売サイクルをカバーするほか、マーケティングキャンペーン、メール連携、サポートケース用の組み込みヘルプデスクも備わっています。

VPSでEspoCRMをセルフホストすることで、ユーザーごとのライセンス料やベンダーロックインがなく、すべての顧客データを直接管理下に置くことができます。また、独自のビジネスプロセスに合わせてカスタムエンティティ、フィールド、ワークフローでプラットフォームを拡張する自由が得られます。