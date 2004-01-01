EspoCRMの1クリックインストール
クリーンでカスタマイズ可能なインターフェースで、リード、連絡先、取引、キャンペーン、サポートケースを管理するための、無料のオープンソースCRMプラットフォームです。
EspoCRM向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
EspoCRMの活用例
EspoCRMは、顧客関係管理のための柔軟でカスタマイズ可能なシステムを必要とするあらゆる規模の組織向けに構築された、完全にオープンソースのCRMプラットフォームです。リード、アカウント、連絡先、商談、活動といった完全な販売サイクルをカバーするほか、マーケティングキャンペーン、メール連携、サポートケース用の組み込みヘルプデスクも備わっています。
VPSでEspoCRMをセルフホストすることで、ユーザーごとのライセンス料やベンダーロックインがなく、すべての顧客データを直接管理下に置くことができます。また、独自のビジネスプロセスに合わせてカスタムエンティティ、フィールド、ワークフローでプラットフォームを拡張する自由が得られます。
EspoCRMの主な機能
「満杯の営業パイプライン」
カスタマイズ可能な商談ステージ、活動ログ、予測機能がすべてのアカウントレコードに組み込まれているため、最初の接触から成約までリードを追跡できます。
マーケティングキャンペーン
サードパーティのマーケティングプラットフォームを必要とせずに、開封率とクリック率の追跡機能を備えたメールキャンペーンを、ターゲットとなる連絡先リストに作成・送信できます。
「カスタムエンティティ＆フィールド」
管理パネルから、新しいエンティティタイプ、フィールド、リレーションシップ、ビューを用いてカスタムデータモデルを構築します。ほとんどのカスタマイズにおいてコーディングは不要です。
内蔵ヘルプデスク
連絡先、アカウント、販売記録に直接リンクするチケットシステムで顧客サポートケースに対応し、完全なコンテキストを把握できます。
REST API＆連携
クリーンなREST APIを介してEspoCRMを外部システムに接続し、メールサーバー、VoIP、一般的なビジネスツールとの組み込み統合機能を備えています。
HostingerでEspoCRMを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。