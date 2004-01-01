Lettaは、長期記憶を持つAIエージェントを作成するためのオープンソースのフレームワークであり、会話から学習し、時間とともに改善することを可能にします。ステートレスなチャットボットとは異なり、Lettaエージェントはセッション間で持続するメモリブロックを維持し、ユーザーの好みを記憶し、蓄積された経験に基づいて動作を適応させます。

VPSでLettaをセルフホストすることで、エージェントのデータとメモリを完全に制御でき、メモリ管理のためのリクエストごとのAPIコストを排除し、OpenAIやAnthropicからローカルでホストされるOllamaモデルまで、あらゆるLLMプロバイダーをベンダーロックインなしで統合できます。