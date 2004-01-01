1クリックインストールでのLettaデプロイ
時間とともに学習し、改善する永続メモリを備えたステートフルAIエージェントを構築するためのオープンソースフレームワーク。
Letta向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Lettaの活用例
Lettaは、長期記憶を持つAIエージェントを作成するためのオープンソースのフレームワークであり、会話から学習し、時間とともに改善することを可能にします。ステートレスなチャットボットとは異なり、Lettaエージェントはセッション間で持続するメモリブロックを維持し、ユーザーの好みを記憶し、蓄積された経験に基づいて動作を適応させます。
VPSでLettaをセルフホストすることで、エージェントのデータとメモリを完全に制御でき、メモリ管理のためのリクエストごとのAPIコストを排除し、OpenAIやAnthropicからローカルでホストされるOllamaモデルまで、あらゆるLLMプロバイダーをベンダーロックインなしで統合できます。
Lettaの主な機能
永続エージェントメモリ
エージェントは、構造化されたメモリブロックを使用してセッション間でコンテキストを保持するため、過去の会話やユーザーの好みを決して忘れません。
マルチプロバイダーLLMサポート
OpenAI、Anthropic、Groq、Ollamaなどに接続し、エージェントのロジックを変更することなくモデルを切り替えられます。
REST APIとSDKs
あらゆるアプリケーションやワークフローにステートフルエージェントを統合するための、PythonおよびTypeScript SDKを備えたフルREST APIです。
マルチエージェントオーケストレーション
エージェント間の通信、共有メモリ、および協調的なタスク実行を備えた複雑なパイプラインを構築します。
「ツール実行」
エージェントはカスタムツールを呼び出し、サンドボックス環境でコードを実行して、現実世界に働きかけることができます。
メモリ自己編集
エージェントはリアルタイムで自身のメモリブロックを更新し、継続的な自己改善と適応的な行動を可能にします。
HostingerでLettaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。