Fireshareの1クリックデプロイ
ユニークな共有可能リンクとパスワード保護されたアクセスを備えた、ゲームクリップ向けのセルフホスト型動画・画像共有プラットフォームです。
Fireshare向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。
Fireshareの活用例
Fireshareは、ゲームクリップ、ビデオ、画像を、アイテムごとに固有の共有可能なリンクを介して共有するために設計された、セルフホスト型のメディア共有プラットフォームです。録画したものを一度アップロードすれば、友人や一般に個別に共有できます。各クリップには独自のURLが付与され、半プライベートにしたいアイテムにはオプションでパスワード保護を設定できます。
クラウドビデオサービスとは異なり、Fireshareは完全に独自のVPS上で動作し、アップロード制限、ウォーターマーク、視聴者向けのアカウントは一切不要です。コンテンツはゲームごとに整理され、公開またはプライベートフィードを通じて閲覧でき、RSS経由で購読可能です。これにより、視聴者をサードパーティのプラットフォームに送ることなく、あなたのビデオコンテンツに適切な場所を提供します。
Fireshareの主な機能
クリップごとの共有リンク
すべての動画と画像は、直接共有できる固有の公開URLを取得します。視聴者にアカウント作成やプラットフォームへのリダイレクトを強制することはありません。
「パスワード保護された共有」
個々のクリップまたはフィード全体をパスワードで保護することで、コンテンツを閲覧できる人を正確に管理できます。
ゲームベースの組織
ゲームタイトルでコンテンツにタグを付け、閲覧することで、クリップを整理し、視聴者が特定のゲームの映像を見つけやすくします。
RSSフィードサポート
FireshareはRSSフィードを生成するため、新しいクリップや画像を公開するたびにフォロワーが購読して通知を受け取ることができます。
組み込みビデオトランスコーディング
CPUベースのトランスコーディングは、アップロードされたファイルを自動的にウェブ最適化された形式に変換するため、手動での変換なしに、どのブラウザでもクリップをスムーズに再生できます。
HostingerでFireshareを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら
確認中...
世界に向けて発信する
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。
対応アプリが種類豊富
Immich
Immichは、高性能なセルフホスト型の写真 / 動画管理ソリューションです。デプロイ
Airsonic Advanced
Subsonic互換のAPIサーバーを介して、個人の音楽ライブラリをストリーミング再生できます。デプロイ
AllTube
YouTubeや各種サイト対応の動画ダウンロードWebインターフェースデプロイ