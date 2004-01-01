Fireshareは、ゲームクリップ、ビデオ、画像を、アイテムごとに固有の共有可能なリンクを介して共有するために設計された、セルフホスト型のメディア共有プラットフォームです。録画したものを一度アップロードすれば、友人や一般に個別に共有できます。各クリップには独自のURLが付与され、半プライベートにしたいアイテムにはオプションでパスワード保護を設定できます。

クラウドビデオサービスとは異なり、Fireshareは完全に独自のVPS上で動作し、アップロード制限、ウォーターマーク、視聴者向けのアカウントは一切不要です。コンテンツはゲームごとに整理され、公開またはプライベートフィードを通じて閲覧でき、RSS経由で購読可能です。これにより、視聴者をサードパーティのプラットフォームに送ることなく、あなたのビデオコンテンツに適切な場所を提供します。