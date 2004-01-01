Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Planka向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Plankaの活用例
Plankaは、Trelloに代わるシンプルでセルフホスト型の選択肢を必要とするワークグループ向けに構築された、無料のオープンソースカンバンボードアプリケーションです。リアルタイム更新、ドラッグ＆ドロップによるカード管理、クリーンなインターフェースを備えたPlankaは、独自のSaaSプラットフォームに依存したり、ユーザーごとのサブスクリプション料金を支払うことなく、チームがプロジェクトを整理し、タスクを追跡し、共同作業を行うのに役立ちます。
独自のVPSでPlankaをセルフホストすることで、すべてのプロジェクトデータ、添付ファイル、チームのコミュニケーションを管理下に置くことができます。このデプロイには、信頼性の高いデータストレージのためのPostgreSQLと、安全なHTTPSアクセスを可能にするTraefik統合が含まれています。デプロイ時に設定した認証情報で、初回起動時に管理者アカウントが自動的に作成されます。
Plankaの主な機能
リアルタイムカンバンボード
WebSocket接続によるライブアップデートにより、変更はすべてのチームメンバーに即座に反映されます。
Drag-and-drop cards
直感的なドラッグ＆ドロップ操作で、タスクをリスト間で移動したり、優先順位を並べ替えたりできます。
File attachments
プロジェクトのアセットをタスクと並行して整理しておくために、ファイルや画像をカードに直接添付します。
タスクコメント
リアルタイム通知を受け取りながら、カードコメントでチームメンバーとタスクについて話し合えます。
Labels and due dates
色付きのラベルでカードを分類し、期日を設定して、プロジェクト全体の締め切りを追跡します。
複数プロジェクトボード
複数のプロジェクトにわたる作業を、それぞれ独自のリストとメンバーを持つ個別のボードで整理できます。
HostingerでPlankaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。