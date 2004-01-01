Plankaは、Trelloに代わるシンプルでセルフホスト型の選択肢を必要とするワークグループ向けに構築された、無料のオープンソースカンバンボードアプリケーションです。リアルタイム更新、ドラッグ＆ドロップによるカード管理、クリーンなインターフェースを備えたPlankaは、独自のSaaSプラットフォームに依存したり、ユーザーごとのサブスクリプション料金を支払うことなく、チームがプロジェクトを整理し、タスクを追跡し、共同作業を行うのに役立ちます。

独自のVPSでPlankaをセルフホストすることで、すべてのプロジェクトデータ、添付ファイル、チームのコミュニケーションを管理下に置くことができます。このデプロイには、信頼性の高いデータストレージのためのPostgreSQLと、安全なHTTPSアクセスを可能にするTraefik統合が含まれています。デプロイ時に設定した認証情報で、初回起動時に管理者アカウントが自動的に作成されます。