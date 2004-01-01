ChartDBは、開発者やDBAがツールをデータベースに直接接続することなく、あらゆるデータベーススキーマを視覚化できるブラウザベースのデータベース図エディタです。単一の「Smart Query」（ご自身のクライアントで実行するSQLステートメント）は、スキーマメタデータをJSONとして返します。それをChartDBに貼り付けると、アカウント、保存された認証情報、データベースパスワードがターミナルから離れることなく、すぐに完全なインタラクティブERDが生成されます。

AIを活用したDDLエクスポート機能は、データベース方言間の移行スクリプトを生成し、クロスデータベース移行を計画しているチームや、レビューのためにスキーマ変更を文書化するチームに役立ちます。ChartDBをセルフホストすることで、すべてのスキーマ情報がサードパーティのクラウドツールではなく、ご自身のインフラストラクチャ内に保持されます。