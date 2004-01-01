1クリックインストールによるChartDBのデプロイ
単一のSQLクエリからあらゆるスキーマを瞬時に視覚化できるオープンソースのデータベース図エディターで、資格情報の保存は不要です。
ChartDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ChartDBの活用例
ChartDBは、開発者やDBAがツールをデータベースに直接接続することなく、あらゆるデータベーススキーマを視覚化できるブラウザベースのデータベース図エディタです。単一の「Smart Query」（ご自身のクライアントで実行するSQLステートメント）は、スキーマメタデータをJSONとして返します。それをChartDBに貼り付けると、アカウント、保存された認証情報、データベースパスワードがターミナルから離れることなく、すぐに完全なインタラクティブERDが生成されます。
AIを活用したDDLエクスポート機能は、データベース方言間の移行スクリプトを生成し、クロスデータベース移行を計画しているチームや、レビューのためにスキーマ変更を文書化するチームに役立ちます。ChartDBをセルフホストすることで、すべてのスキーマ情報がサードパーティのクラウドツールではなく、ご自身のインフラストラクチャ内に保持されます。
ChartDBの主な機能
スマートクエリのインポート
単一のSQLクエリ結果を貼り付けるだけで、完全なERDを即座に生成できます。直接的なデータベース接続や保存された認証情報は不要です。
AI DDL エクスポート
データベースの種類間でSQLマイグレーションスクリプトを生成し、チームがクロスデータベース移行を計画したり、スキーマドキュメントを作成したりするのに役立ちます。
10以上のデータベースサポート
PostgreSQL、MySQL、SQL Server、MariaDB、SQLite、CockroachDB、ClickHouse、Supabase などに、追加設定なしで対応しています。
「インタラクティブエディター」
複雑な複数テーブルスキーマ向けに設計されたドラッグ＆ドロップインターフェースで、図の注釈付け、並べ替え、微調整が可能です。
複数のエクスポート形式
ドキュメント作成、共有、または他のツールとの連携のために、図をSQL、DBML、JSON、PNG、JPG、SVG形式でエクスポートできます。
HostingerでChartDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。