1クリックインストールでKanのデプロイ
プライバシーを重視したTrelloの代替となる、オープンソースのカンバンボードおよびプロジェクト管理ツールです。
Kan向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kanの活用例
Kanは、プロジェクトデータを完全に管理したいチーム向けに設計された、セルフホスト型のオープンソースカンバンボードです。Next.jsとPostgreSQLで構築されており、Trelloのようなおなじみのカードとボードのワークフローを、シートごとの料金やデータロックインなしで提供します。ボード、カード、ラベル、チームワークスペースはすべて標準で含まれています。
Kanを独自のVPSでホストすることで、プロジェクトデータはプライベートに保たれ、管理するインフラストラクチャ上に維持されます。メール/パスワードサインインと、Google、GitHub、Microsoftを含む20以上のOAuthプロバイダーに対応しているため、チームは追加設定なしで共同作業を開始できます。
Kanの主な機能
「カンバンボード」
ラベル、フィルター、ドラッグ＆ドロップ機能を使用して、あらゆるチームのワークフローに合わせてボードやカードで作業を整理できます。
「チームワークスペース」
ボードの表示設定機能により、適切なメンバーが適切なプロジェクトを閲覧できるよう、共有ワークスペースにメンバーを招待します。
「Trelloインポート」
既存のTrelloボードをKanに直接移行し、手動で再入力することなくプロジェクト履歴を保持します。
柔軟な認証
メールアドレスとパスワード、またはGoogle、GitHub、Microsoftなど20以上のOAuthプロバイダーのいずれかでサインインします。
アクティビティ追跡
カードアクティビティログとコメントスレッドは、すべての変更と議論の完全な履歴を一箇所にまとめて保持します。
HostingerでKanを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。