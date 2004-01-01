Kanは、プロジェクトデータを完全に管理したいチーム向けに設計された、セルフホスト型のオープンソースカンバンボードです。Next.jsとPostgreSQLで構築されており、Trelloのようなおなじみのカードとボードのワークフローを、シートごとの料金やデータロックインなしで提供します。ボード、カード、ラベル、チームワークスペースはすべて標準で含まれています。

Kanを独自のVPSでホストすることで、プロジェクトデータはプライベートに保たれ、管理するインフラストラクチャ上に維持されます。メール/パスワードサインインと、Google、GitHub、Microsoftを含む20以上のOAuthプロバイダーに対応しているため、チームは追加設定なしで共同作業を開始できます。