Matrix Synapseは、Matrixオープンコミュニケーションプロトコルのリファレンスホームサーバーであり、リアルタイムメッセージング、音声通話とビデオ通話、ファイル共有、およびサーバーのフェデレーションネットワーク全体でのエンドツーエンドの暗号化を可能にします。世界中の政府、大学、企業から信頼されているSynapseは、すべてのデータを独自のインフラストラクチャに保持しながら、ユーザーが安全に通信できるようにします。

フェデレーションにより、サーバーは他のMatrixサーバーとシームレスに接続できるため、ユーザーはグローバルMatrixネットワーク上の誰とでも連絡を取ることができます。Slack、Discord、IRC、Telegramへのブリッジにより、Synapseは全員を単一のプラットフォームに強制することなく、既存のコミュニケーションワークフローに統合されます。