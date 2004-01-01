Matrix Synapseの1クリックデプロイ
完全なフェデレーションをサポートする、安全なリアルタイム通信のための分散型エンドツーエンド暗号化チャットサーバーです。
Matrix Synapse向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Matrix Synapseの活用例
Matrix Synapseは、Matrixオープンコミュニケーションプロトコルのリファレンスホームサーバーであり、リアルタイムメッセージング、音声通話とビデオ通話、ファイル共有、およびサーバーのフェデレーションネットワーク全体でのエンドツーエンドの暗号化を可能にします。世界中の政府、大学、企業から信頼されているSynapseは、すべてのデータを独自のインフラストラクチャに保持しながら、ユーザーが安全に通信できるようにします。
フェデレーションにより、サーバーは他のMatrixサーバーとシームレスに接続できるため、ユーザーはグローバルMatrixネットワーク上の誰とでも連絡を取ることができます。Slack、Discord、IRC、Telegramへのブリッジにより、Synapseは全員を単一のプラットフォームに強制することなく、既存のコミュニケーションワークフローに統合されます。
Matrix Synapseの主な機能
エンドツーエンド暗号化
すべてのプライベートメッセージとグループチャットはデフォルトで暗号化されており、サーバー管理者からでもデータがプライベートに保たれるようになっています。
「フェデレーションサポート」
シームレスなクロスサーバー連携を通じて、世界中のあらゆるMatrixサーバー上のユーザーとコミュニケーションをとることができます。
プラットフォームブリッジ
プロトコルブリッジを介して、Slack、Discord、IRC、Telegramなどのプラットフォームに接続します。
部屋と空間
ルーム、スペース、スレッド、リアクション、メッセージ編集機能を利用して会話を整理し、構造化されたコミュニケーションを実現します。
音声・ビデオ通話
外部サービスなしで、Matrixクライアント内で直接VoIP音声通話とビデオ通話を行うことができます。
「SSO統合」
エンタープライズシングルサインオン向けに、OIDC、SAML、CASプロバイダーを介してユーザーを認証します。
HostingerでMatrix Synapseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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