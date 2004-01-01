Umamiは、Cookie、フィンガープリント、サイト横断データ共有なしでWebサイトのトラフィックを追跡する、高速なオープンソースのWeb解析プラットフォームです。デフォルトでGDPRに準拠しており、訪問者のプライバシーとデータ所有権を優先するチームにとって、Googleアナリティクスの直接的な代替手段となります。

VPSでUmamiをセルフホストすることで、すべての訪問者データは第三者によるアクセスなしに、お客様のインフラストラクチャ内に留まります。単一のPostgreSQLをバックエンドとするインストールで、チーム全体がアクセスできる、クリーンでリアルタイムのダッシュボードを通じて、複数のWebサイト、カスタムイベント、UTMキャンペーンを追跡できます。