ワンクリックインストールでUmami Analyticsのデプロイ
Google Analyticsに代わる、プライバシー重視のオープンソースのウェブ解析ツールで、クッキーを使用せず、デフォルトでGDPRに準拠しています。
Umami Analytics向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Umami Analyticsの活用例
Umamiは、Cookie、フィンガープリント、サイト横断データ共有なしでWebサイトのトラフィックを追跡する、高速なオープンソースのWeb解析プラットフォームです。デフォルトでGDPRに準拠しており、訪問者のプライバシーとデータ所有権を優先するチームにとって、Googleアナリティクスの直接的な代替手段となります。
VPSでUmamiをセルフホストすることで、すべての訪問者データは第三者によるアクセスなしに、お客様のインフラストラクチャ内に留まります。単一のPostgreSQLをバックエンドとするインストールで、チーム全体がアクセスできる、クリーンでリアルタイムのダッシュボードを通じて、複数のWebサイト、カスタムイベント、UTMキャンペーンを追跡できます。
Umami Analyticsの主な機能
クッキーなしトラッキング
Umamiは、クッキーや永続的な識別子を使用せずにアナリティクスを収集し、GDPRおよびCCPAへの準拠を標準で保証します。
マルチサイト対応
1つのUmamiインストールから、個別のダッシュボードと各プロパティに隔離されたデータを使用して、無制限のウェブサイトを追跡します。
カスタムイベント
ボタンのクリック、フォームの送信、ダウンロード、および標準的なページビューを超えたあらゆるカスタムユーザーインタラクションを追跡できます。
「リアルタイムダッシュボード」
ページを更新することなく、リアルタイムの訪問者数、人気ページ、参照元、およびデバイスの内訳をリアルタイムで確認できます。
UTMキャンペーン トラッキング
追跡しているすべてのウェブサイトでUTMパラメータを追跡することで、マーケティングキャンペーンのパフォーマンスを測定できます。
HostingerでUmami Analyticsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。