Evolution APIの1クリックデプロイ
チャットボット、自動化、顧客メッセージング連携を構築するためのオープンソースのWhatsApp Business APIゲートウェイです。
Evolution API向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Evolution APIの活用例
Evolution APIは、WhatsAppメッセージング自動化のための包括的なREST APIを提供するオープンソースプラットフォームです。Baileysライブラリを基盤としており、開発者はWhatsAppアカウントの接続、メッセージの送受信、連絡先の管理、リアルタイムイベント処理のためのWebhookトリガーを、Cloud API以外の接続で高額な公式API料金なしに行うことができます。
VPSにEvolution APIをセルフホストすることで、すべての顧客会話データを自身のインフラストラクチャ内に保持し、データ保護規制への準拠を確保し、商用プロバイダーを大規模で高価にするメッセージごとのコストを排除します。付属のPostgreSQLデータベースとRedisキャッシュは、本番ワークロード向けに信頼性の高い永続性と高スループットのメッセージ処理を提供します。
Evolution APIの主な機能
複数インスタンス管理
単一のデプロイメントから複数のWhatsApp番号を接続し、管理します。各インスタンスは分離されており、APIを介して個別に制御可能です。
チャットボット統合機能
Typebot、Chatwoot、OpenAI 向けのネイティブコネクタにより、WhatsApp 上でノーコードのチャットボット構築と AI を活用した自動会話が可能になります。
ウェブフックイベントシステム
リアルタイムWebhookは、メッセージ、接続、グループイベントが発生した瞬間にアプリケーションに配信し、即座の自動応答を可能にします。
ワークフロー自動化
n8nやその他の自動化プラットフォームと互換性があり、カスタムコードなしで複雑な多段階メッセージングワークフローを構築できます。
RESTful API
クリーンなHTTP/JSON APIとQRコード認証により、WhatsAppメッセージングをあらゆるアプリケーションやサービスに簡単に統合できます。
HostingerでEvolution APIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。