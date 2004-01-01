Evolution APIは、WhatsAppメッセージング自動化のための包括的なREST APIを提供するオープンソースプラットフォームです。Baileysライブラリを基盤としており、開発者はWhatsAppアカウントの接続、メッセージの送受信、連絡先の管理、リアルタイムイベント処理のためのWebhookトリガーを、Cloud API以外の接続で高額な公式API料金なしに行うことができます。

VPSにEvolution APIをセルフホストすることで、すべての顧客会話データを自身のインフラストラクチャ内に保持し、データ保護規制への準拠を確保し、商用プロバイダーを大規模で高価にするメッセージごとのコストを排除します。付属のPostgreSQLデータベースとRedisキャッシュは、本番ワークロード向けに信頼性の高い永続性と高スループットのメッセージ処理を提供します。