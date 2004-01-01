1クリックインストールによるFormbricksのデプロイ
アプリ内、リンク、ウェブサイト、メールの各チャネルにわたって、ターゲットを絞ったアンケートを構築するためのオープンソースプラットフォームです。
Formbricks向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Formbricksの活用例
Formbricksは、QualtricsやSurveyMonkeyに代わるセルフホスト可能なオープンソースのエクスペリエンス管理プラットフォームです。製品チームやマーケティングチームは、JavaScript SDKを介したWebアプリケーション内、スタンドアロンのリンクページ、Webサイトへの埋め込み、Eメールキャンペーンなど、ユーザーが利用している場所で直接ユーザーにリーチするアンケートを作成するために活用します。すべての回答は、セグメンテーションとフィルタリング機能が組み込まれた統合ダッシュボードに集約されます。
VPSでFormbricksをセルフホストすれば、データがインフラストラクチャから外部に出ることなく、すべてのアンケート回答とオーディエンスセグメントを完全に所有できます。デプロイ後に最初に登録したユーザーが管理者となり、デフォルトの認証情報が配布されることはありません。PostgreSQLとValkeyは事前に設定されており、初回起動時からすぐに利用可能です。
Formbricksの主な機能
マルチチャネル展開
JavaScript SDKを介してアプリ内で、共有可能なリンクページで、ウェブサイトに埋め込んで、またはメールで、回答者にリーチできます。これらはすべて1つのダッシュボードから管理できます。
SDKオーディエンスターゲティング
Formbricks SDKを通じて追跡された属性、カスタムイベント、または過去のアクションに基づいて、特定のユーザーセグメントにアンケートを表示します。
「条件ロジック分岐エディター」
ビジュアルなノーコードエディターを通じて、条件付きロジック、スキップルール、多様な入力タイプを備えた複数ステップのアンケートを構築できます。
自動応答ルーティング
提出があった際に、応答を自動的にSlack、Notion、Google Sheets、Airtable、Zapier、またはn8nへプッシュします。
提出分析
データをエクスポートすることなく、完了率、回答の概要、個別の提出物をダッシュボードで直接確認できます。
多言語アンケート
1つのアンケート設定から、複数の言語でアンケートを同時に配信し、世界中のオーディエンスにリーチできます。
HostingerでFormbricksを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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