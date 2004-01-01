Formbricksは、QualtricsやSurveyMonkeyに代わるセルフホスト可能なオープンソースのエクスペリエンス管理プラットフォームです。製品チームやマーケティングチームは、JavaScript SDKを介したWebアプリケーション内、スタンドアロンのリンクページ、Webサイトへの埋め込み、Eメールキャンペーンなど、ユーザーが利用している場所で直接ユーザーにリーチするアンケートを作成するために活用します。すべての回答は、セグメンテーションとフィルタリング機能が組み込まれた統合ダッシュボードに集約されます。

VPSでFormbricksをセルフホストすれば、データがインフラストラクチャから外部に出ることなく、すべてのアンケート回答とオーディエンスセグメントを完全に所有できます。デプロイ後に最初に登録したユーザーが管理者となり、デフォルトの認証情報が配布されることはありません。PostgreSQLとValkeyは事前に設定されており、初回起動時からすぐに利用可能です。