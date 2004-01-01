Pingvin Shareのワンクリックインストール
あらゆるサイズのファイルを、パスワード保護付きの安全な時間制限付きリンクを介して、サードパーティストレージなしで共有できる、セルフホスト型のWeTransfer代替サービスです。
Pingvin Share向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。
Pingvin Shareの活用例
Pingvin Shareは、WeTransfer、Dropbox Transfer、Firefox Sendといったサービスに代わる、プライバシー重視のモダンなセルフホスト型ファイル共有プラットフォームです。設定可能な有効期限、閲覧者数の上限、パスワード保護を備えた、安全で期限付きのリンクを通じて、サイズを問わずファイルを共有できます。これらはすべて、サードパーティのサーバーにアップロードすることなく実現できます。
ご自身のVPSでセルフホストすることで、サブスクリプションティアによるファイルサイズ制限がなく、コンテンツがスキャンされたり削除されたりするリスクもなく、データレジデンシー要件に完全に準拠できます。リバース共有リンクを使用すると、他のユーザーが直接あなたにファイルをアップロードできます。また、OIDCおよびLDAP統合は、エンタープライズ認証ワークフローを標準でサポートします。
Pingvin Shareの主な機能
ファイルサイズ制限なし
VPSのディスク容量によってのみ制限され、ファイルごとや月ごとの転送量上限なしに、あらゆるサイズのファイルを共有できます。
安全な期間限定リンク
各共有に有効期限と訪問者数の制限を設定すると、選択した条件が満たされた後にリンクが自動的に機能しなくなります。
「パスワード保護」
機密性の高い共有をパスワードで保護することで、意図した受信者のみがダウンロードしたファイルにアクセスできるようになります。
株式併合
アカウントを必要とせず、またはストレージを公開することなく、他のユーザーが直接あなたにファイルを送信できるアップロードリンクを生成します。
企業認証
OIDCとLDAPの統合により、組織は既存のIDプロバイダーを一元的なアクセス管理に利用できます。
HostingerでPingvin Shareを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。
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対応アプリが種類豊富
AList
30以上のストレージバックエンドに対応したセルフホスト型ファイルリストとWebDAVサーバーデプロイ
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Webページや各種メディアを保存するためのセルフホスト型インターネットアーカイブソリューションデプロイ