Pingvin Shareは、WeTransfer、Dropbox Transfer、Firefox Sendといったサービスに代わる、プライバシー重視のモダンなセルフホスト型ファイル共有プラットフォームです。設定可能な有効期限、閲覧者数の上限、パスワード保護を備えた、安全で期限付きのリンクを通じて、サイズを問わずファイルを共有できます。これらはすべて、サードパーティのサーバーにアップロードすることなく実現できます。

ご自身のVPSでセルフホストすることで、サブスクリプションティアによるファイルサイズ制限がなく、コンテンツがスキャンされたり削除されたりするリスクもなく、データレジデンシー要件に完全に準拠できます。リバース共有リンクを使用すると、他のユーザーが直接あなたにファイルをアップロードできます。また、OIDCおよびLDAP統合は、エンタープライズ認証ワークフローを標準でサポートします。