GPT-Researcherの1クリックインストール
自律型AIリサーチエージェントが、ディープウェブ調査を実施し、詳細で引用元が明記されたレポートを数分で生成します。
GPT-Researcher向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GPT-Researcherの活用例
GPT-Researcherは、あらゆるトピックについて包括的なオンライン調査を実行するために設計されたオープンソースの自律型AIエージェントです。これはマルチエージェントアプローチを使用しています。プランナーエージェントが質問をサブクエリに分解し、リサーチャーエージェントが数十のソースから同時に情報を収集し、ライターエージェントがその調査結果を構造化された引用付きレポートにまとめます。この並行アプローチにより、手動でのブラウジングや単一クエリのLLMプロンプトと比較して、研究レベルのコンテンツを作成する時間が劇的に短縮されます。
GPT-Researcherをセルフホストすることで、接続するLLMプロバイダーや検索API、処理されるデータ、レポートの保存方法を完全に制御できます。独自のVPSで実行することで、機密性の高い調査トピックがインフラストラクチャ内に留まり、サードパーティのホスト型サービスからの使用制限もありません。
GPT-Researcherの主な機能
マルチエージェント研究
並列サブクエリエージェントは、数十のソースから同時にデータを収集し、どのシングルスレッド調査フローよりも高速に詳細なレポートを作成します。
引用レポート
生成されるすべてのレポートには、インラインの出典引用および参考文献リストが含まれており、これにより、調査結果の検証が可能になり、専門的な使用に適しています。
複数のレポート種類
ワークフローが必要とする正確な成果物に合致するよう、調査レポート、リソースリスト、アウトライン、またはカスタム形式の出力を生成できます。
柔軟なLLMサポート
OpenAI、Anthropic、Ollama、またはOpenAI互換のエンドポイントを接続することで、研究タスクごとにコスト、速度、モデルの機能をバランスさせることができます。
ウェブ検索統合
Tavily、Google、Bing、その他の検索プロバイダーに接続し、静的なトレーニングデータに依存するのではなく、ライブで最新の情報を取得します。
HostingerでGPT-Researcherを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。