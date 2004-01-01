GPT-Researcherは、あらゆるトピックについて包括的なオンライン調査を実行するために設計されたオープンソースの自律型AIエージェントです。これはマルチエージェントアプローチを使用しています。プランナーエージェントが質問をサブクエリに分解し、リサーチャーエージェントが数十のソースから同時に情報を収集し、ライターエージェントがその調査結果を構造化された引用付きレポートにまとめます。この並行アプローチにより、手動でのブラウジングや単一クエリのLLMプロンプトと比較して、研究レベルのコンテンツを作成する時間が劇的に短縮されます。

GPT-Researcherをセルフホストすることで、接続するLLMプロバイダーや検索API、処理されるデータ、レポートの保存方法を完全に制御できます。独自のVPSで実行することで、機密性の高い調査トピックがインフラストラクチャ内に留まり、サードパーティのホスト型サービスからの使用制限もありません。