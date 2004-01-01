Grimoireは、ウェブから保存したあらゆるものを永続的に検索可能な場所として設計されたオープンソースのブックマークマネージャーです。ページタイトル、説明、ファビコン、スクリーンショットなどのメタデータを自動的に抽出してブックマークを保存するため、なぜ保存したかを忘れてしまった後でも、コレクションは長く役立ち続けます。

ベンダーのクラウドに同期されるブラウザのブックマークフォルダとは異なり、VPSでGrimoireをセルフホストすることで、読書履歴、調査リンク、保存されたリソースを完全にプライベートに保つことができます。SQLiteストレージを内蔵した単一のコンテナなので、メンテナンスは不要です。保存、タグ付け、検索をするだけで利用できます。