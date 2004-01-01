グリモワールの1クリックインストールデプロイ
タグ付け、全文検索、AI支援によるメタデータ抽出機能を備えたセルフホスト型ブックマークマネージャー。
Grimoire向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Grimoireの活用例
Grimoireは、ウェブから保存したあらゆるものを永続的に検索可能な場所として設計されたオープンソースのブックマークマネージャーです。ページタイトル、説明、ファビコン、スクリーンショットなどのメタデータを自動的に抽出してブックマークを保存するため、なぜ保存したかを忘れてしまった後でも、コレクションは長く役立ち続けます。
ベンダーのクラウドに同期されるブラウザのブックマークフォルダとは異なり、VPSでGrimoireをセルフホストすることで、読書履歴、調査リンク、保存されたリソースを完全にプライベートに保つことができます。SQLiteストレージを内蔵した単一のコンテナなので、メンテナンスは不要です。保存、タグ付け、検索をするだけで利用できます。
Grimoireの主な機能
自動メタデータ抽出
Grimoireは、すべてのブックマークのタイトル、説明、ファビコン、スクリーンショットを自動的に取得し、手作業なしでライブラリを整理された状態に保ちます。
「全文検索」
ブックマークのタイトル、説明、タグ、メモを検索して、コレクション内のあらゆるものを瞬時に見つけることができます。
「タグ＆カテゴリ」
柔軟なタグとカテゴリでブックマークを整理し、必要なものを正確に見つけ出すためにライブラリをフィルタリングします。
「AIによるタグ付け」
任意でAIプロバイダーを接続すると、ページコンテンツに基づいてタグと要約が自動的に提案されます。
「ブラウザ拡張機能」
読んでいるページを離れることなく、ワンクリック拡張機能でChromeまたはFirefoxから直接ブックマークを保存できます。
HostingerでGrimoireを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。