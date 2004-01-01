1クリックでのJobOpsデプロイ
求人掲示板の検索、履歴書の調整、適合度の評価、およびすべての応募の追跡を1つのダッシュボードから行う、セルフホスト型の就職活動パイプライン。
JobOps向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
JobOpsの活用例
JobOpsは、DevOpsの原則を求職活動に適用します。単一の画面からLinkedIn、Indeed、Glassdoor、Adzuna、その他10以上の求人サイトを検索し、各結果をあなたのプロフィールと照合してスコア付けし、その役割に合わせた履歴書を作成し、すべての応募を一箇所で追跡します。意図的に自動応募は行いません。採用担当者は自動提出を検出できるため、JobOpsは品質を犠牲にすることなくスピードを提供します。
独自のVPSでセルフホスティングすることで、履歴書、検索履歴、Gmail追跡トークン、AIプロバイダーキーをサードパーティのSaaS内ではなく、完全に管理下に置くことができます。このパイプラインは、生成されたPDFとともにすべてのデータをSQLiteにローカルに保存するため、すべての検索と応募の完全な記録は、お客様が所有するインフラストラクチャ上に保持されます。
JobOpsの主な機能
「マルチボード検索」
単一の検索インターフェースから、LinkedIn、Indeed、Glassdoor、Adzuna、Hiring Cafe、Seekなど10以上の求人サイトを一括検索できます。
「AIフィットスコアリング」
すべての求人をあなたのプロフィールと照らし合わせ、0〜100でランク付けすることで、何百もの求人を手動で選別する手間を省き、応募する価値のある職務にのみ集中できます。
カスタマイズされた履歴書生成
各職務に合わせて履歴書を自動的に書き換え、洗練されたPDFをローカルに、またはReactive Resume連携を介してエクスポートします。
Gmail トラッキング「受信トレイ」
Gmailを接続し、面接の招待、オファー、不採用通知を自動検出し、スプレッドシートなしで応募状況を更新します。
独自のAI持ち込み
OpenAI、Gemini、OpenRouter、Codex、またはOllamaやLM StudioのようなOpenAI互換のエンドポイントを接続します。
ビザスポンサーシップの確認
求人情報で英国ビザのスポンサーシップ状況を確認し、労働許可要件に合致する職務のみを表示します。
HostingerでJobOpsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。