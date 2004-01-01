JobOpsは、DevOpsの原則を求職活動に適用します。単一の画面からLinkedIn、Indeed、Glassdoor、Adzuna、その他10以上の求人サイトを検索し、各結果をあなたのプロフィールと照合してスコア付けし、その役割に合わせた履歴書を作成し、すべての応募を一箇所で追跡します。意図的に自動応募は行いません。採用担当者は自動提出を検出できるため、JobOpsは品質を犠牲にすることなくスピードを提供します。

独自のVPSでセルフホスティングすることで、履歴書、検索履歴、Gmail追跡トークン、AIプロバイダーキーをサードパーティのSaaS内ではなく、完全に管理下に置くことができます。このパイプラインは、生成されたPDFとともにすべてのデータをSQLiteにローカルに保存するため、すべての検索と応募の完全な記録は、お客様が所有するインフラストラクチャ上に保持されます。