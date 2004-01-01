ワンクリックインストールによるTubeArchivistのデプロイ
自身のサーバーからビデオコレクションをダウンロード、インデックス化、ストリーミングする自己ホスト型YouTubeアーカイバーです。
TubeArchivist向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
TubeArchivistの活用例
TubeArchivistは、動画コレクションを自分で管理できるセルフホスト型YouTubeアーカイブプラットフォームです。チャンネルを購読し、yt-dlpを介して動画を自動的にダウンロードし、Elasticsearchですべてをインデックス化するため、タイトル、説明、字幕、コメントを横断して検索できます。動画は、視聴履歴と進捗状況追跡機能を備えた内蔵Webプレーヤーを通じて提供されます。ダウンロード後はYouTubeアカウントやインターネット接続は不要です。
一度限りのダウンロードツールとは異なり、TubeArchivistはバックグラウンドで継続的に実行されます。各動画ファイルとともにメタデータ、サムネイル、字幕、コメントを保持し、他のコンテンツと一緒にアーカイブを管理したいメディアサーバーユーザーのためにJellyfinおよびPlexと統合します。
TubeArchivistの主な機能
チャンネル登録
YouTubeチャンネルを購読し、スケジュールに基づいて新しいアップロードを自動的にダウンロードすることで、手動での介入なしにアーカイブを最新の状態に保ちます。
全文検索
Elasticsearchは、動画のタイトル、説明、字幕、コメントをインデックス化するため、キーワードでライブラリ全体から任意の動画を瞬時に見つけることができます。
スポンサーブロック連携
コミュニティ提供のSponsorBlockデータを使用して、再生中にスポンサーセグメント、イントロ、アウトロ、およびフィラーを自動的にスキップします。
「JellyfinとPlexのエクスポート」
JellyfinとPlex用のコンパニオンプラグインを使用すると、既存のメディアサーバー内でTubeArchivistライブラリを直接閲覧できます。
サブタイトルアーカイブ
すべてのアーカイブ済み動画の字幕をダウンロードしてインデックス化し、コレクション全体にわたって話されているコンテンツ内でキーワード検索を可能にします。
「コメントアーカイブ」
各動画の全コメントスレッドをメディアファイルとともに任意でアーカイブし、YouTubeが削除する可能性のあるコミュニティのコンテキストを保持します。
HostingerでTubeArchivistを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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