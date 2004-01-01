TubeArchivistは、動画コレクションを自分で管理できるセルフホスト型YouTubeアーカイブプラットフォームです。チャンネルを購読し、yt-dlpを介して動画を自動的にダウンロードし、Elasticsearchですべてをインデックス化するため、タイトル、説明、字幕、コメントを横断して検索できます。動画は、視聴履歴と進捗状況追跡機能を備えた内蔵Webプレーヤーを通じて提供されます。ダウンロード後はYouTubeアカウントやインターネット接続は不要です。

一度限りのダウンロードツールとは異なり、TubeArchivistはバックグラウンドで継続的に実行されます。各動画ファイルとともにメタデータ、サムネイル、字幕、コメントを保持し、他のコンテンツと一緒にアーカイブを管理したいメディアサーバーユーザーのためにJellyfinおよびPlexと統合します。