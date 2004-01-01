GoCDの1クリックインストール
複雑なリリースワークフローに対応する、強力なパイプラインモデリング、バリューストリームマッピング、依存関係管理機能を備えたオープンソースの継続的デリバリーサーバー。
GoCD向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GoCDの活用例
GoCDは、ThoughtWorksが開発した継続的デリバリーサーバーです。基本的なCIを超え、完全なソフトウェアデリバリーパイプラインをモデル化します。その核となる強みは、ファンインおよびファンアウトの依存関係を持つ複雑なパイプラインを定義できることです。これにより、チームはコードがコミットから本番環境へ、複数のステージ、環境、並行トラックを横断してどのように移動するかを正確に表現できます。
バリューストリームマップビューは、パイプライン全体のすべてのビルドとデプロイをリアルタイムで視覚化し、ボトルネックの特定やリリースの状態の把握を容易にします。GoCDは軽量なサーバーとエージェントのアーキテクチャで動作するため、エージェントを追加するだけでビルド容量を簡単に拡張できます。セルフホスティングにより、パイプラインの設定、アーティファクト、デプロイ履歴は完全に管理下に置かれます。
GoCDの主な機能
バリューストリームマッピング
パイプライン全体のすべてのビルドとデプロイをリアルタイムで可視化し、ボトルネックとリリース状況を即座に把握できるようにします。
パイプラインモデリング
パイプライン間の複雑なファンインおよびファンアウトの依存関係をモデル化し、コードがコミットから本番環境へどのように流れるかを正確に表現します。
並列実行
パイプライン内で複数のステージとジョブを並行して実行し、ビルド時間を短縮し、インフラストラクチャの利用率を最大化します。
エージェントベースのスケーリング
ビルドエージェントを追加して容量を水平に拡張します。各エージェントはサーバーからジョブを取得し、独立して実行します。
パイプラインのコード化
パイプライン設定をgitリポジトリに保存し、プッシュごとにGoCDが自動的に変更を同期および適用するようにします。
HostingerでGoCDを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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