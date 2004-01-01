GoCDは、ThoughtWorksが開発した継続的デリバリーサーバーです。基本的なCIを超え、完全なソフトウェアデリバリーパイプラインをモデル化します。その核となる強みは、ファンインおよびファンアウトの依存関係を持つ複雑なパイプラインを定義できることです。これにより、チームはコードがコミットから本番環境へ、複数のステージ、環境、並行トラックを横断してどのように移動するかを正確に表現できます。

バリューストリームマップビューは、パイプライン全体のすべてのビルドとデプロイをリアルタイムで視覚化し、ボトルネックの特定やリリースの状態の把握を容易にします。GoCDは軽量なサーバーとエージェントのアーキテクチャで動作するため、エージェントを追加するだけでビルド容量を簡単に拡張できます。セルフホスティングにより、パイプラインの設定、アーティファクト、デプロイ履歴は完全に管理下に置かれます。