pretixは、EventbriteやTicketmasterのような商用サービスにチケットごとの手数料を支払うことなくチケットを販売したいイベント主催者向けに特別に構築された、機能豊富なオープンソースのチケット販売プラットフォームです。ドイツのpretix GmbHによって構築・保守されており、小規模なワークショップから大規模なカンファレンスやフェスティバルまで、世界中の何千ものイベントを支えています。また、高トラフィックの販売時でもシステムがダウンすることなく処理できるように設計されています。

独自のVPSでpretixをセルフホストすることで、参加者データ、支払い設定、収益を完全に管理できます。サードパーティのゲートウェイにチケットごとの手数料を支払う代わりに、定額のホスティング料金を支払うだけで済みます。また、管理するインフラストラクチャ内に個人データを保持することで、GDPRに完全に準拠できます。