pretixが最大70％オフ

pretixの1クリックインストール

カンファレンス、フェスティバル、ワークショップ、その他、物理的またはデジタルチケットを伴うあらゆるイベント向けのオープンソースのチケット販売プラットフォーム。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,379/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
pretixの1クリックインストール

pretix向けVPSプランの料金表

一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
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RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
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KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

pretixの活用例

pretixは、EventbriteやTicketmasterのような商用サービスにチケットごとの手数料を支払うことなくチケットを販売したいイベント主催者向けに特別に構築された、機能豊富なオープンソースのチケット販売プラットフォームです。ドイツのpretix GmbHによって構築・保守されており、小規模なワークショップから大規模なカンファレンスやフェスティバルまで、世界中の何千ものイベントを支えています。また、高トラフィックの販売時でもシステムがダウンすることなく処理できるように設計されています。

独自のVPSでpretixをセルフホストすることで、参加者データ、支払い設定、収益を完全に管理できます。サードパーティのゲートウェイにチケットごとの手数料を支払う代わりに、定額のホスティング料金を支払うだけで済みます。また、管理するインフラストラクチャ内に個人データを保持することで、GDPRに完全に準拠できます。

早速申し込む
{name}の活用例

pretixの主な機能

柔軟なチケット販売

1つのショップから、複数のイベントにわたって、割り当て、バウチャー、座席選択、時間ベースの空き状況に対応した有料、無料、寄付ベースのチケットを販売できます。

組み込み決済

Stripe、PayPal、SEPA、銀行振込、その他多数の決済ゲートウェイとのネイティブ連携により、サードパーティ製プラグインマーケットプレイスは不要です。

座席プラン

劇場、ホール、スタジアム向けの、カテゴリ別、価格帯別、およびバリアフリー席に対応した視覚的インタラクティブ座席選択です。

「現地チェックイン」

連携するモバイルおよびデスクトップのスキャナーアプリは、入場時にQRコード付きチケットを認証します。接続環境の悪い会場向けに、オフラインモードも搭載しています。

「多言語ショップ」

30以上の言語に対応したローカライズされたチケットショップを、翻訳済みのメール、チケットレイアウト、チェックアウトフローとともに標準で提供します。

REST API ＆ Webhooks

pretixをCRM、会計システム、バッジ印刷と、文書化されたREST APIおよびイベント駆動型ウェブフックを通じて連携させます。

Hostingerでpretixを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

AureusERP

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財務、人事、在庫、販売、CRMを網羅するオープンソースERPプラットフォーム

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Bagisto

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オンライン<span style="white-space: nowrap;">ストア</span>向けLaravelベースのeコマース<span style="white-space: nowrap;">プラットフォーム</span>（オープンソース）

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Node.js、React、GraphQL、PostgreSQLを基盤としたモダンなオープンソースのEコマースプラットフォーム

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