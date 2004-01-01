Node-REDは、Node.js上に構築されたフローベースのビジュアルプログラミングツールで、ブラウザベースのドラッグ＆ドロップエディタを使用して、ハードウェア、API、オンラインサービスを連携させることができます。元々はIBMによって開発され、現在はOpenJS Foundationによってメンテナンスされており、複雑なコードを書くことなく自動化ワークフローの構築を簡素化します。キャンバス上でノードを接続し、数秒でデプロイできます。

独自のVPSでNode-REDをセルフホストすることで、フローとそれが処理する機密データを完全に制御でき、使用制限やレート制限がなく、クラウドプラットフォームへの依存もありません。IoTセンサーの自動化、ビジネスサービスの統合、APIパイプラインのオーケストレーションなど、Node-REDは必要な場所で実行できる柔軟で拡張性の高いランタイムを提供します。