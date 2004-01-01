1クリックインストールでNode-REDをデプロイ
IoTデバイス、API、オンラインサービスを接続するためのローコード視覚的プログラミングツール。
Node-RED向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Node-REDの活用例
Node-REDは、Node.js上に構築されたフローベースのビジュアルプログラミングツールで、ブラウザベースのドラッグ＆ドロップエディタを使用して、ハードウェア、API、オンラインサービスを連携させることができます。元々はIBMによって開発され、現在はOpenJS Foundationによってメンテナンスされており、複雑なコードを書くことなく自動化ワークフローの構築を簡素化します。キャンバス上でノードを接続し、数秒でデプロイできます。
独自のVPSでNode-REDをセルフホストすることで、フローとそれが処理する機密データを完全に制御でき、使用制限やレート制限がなく、クラウドプラットフォームへの依存もありません。IoTセンサーの自動化、ビジネスサービスの統合、APIパイプラインのオーケストレーションなど、Node-REDは必要な場所で実行できる柔軟で拡張性の高いランタイムを提供します。
Node-REDの主な機能
「ビジュアルフローエディター」
ブラウザベースのドラッグ＆ドロップエディタは、コードを書くことなく複雑な連携を構築・デプロイすることを可能にし、自動化を誰もが利用できるようにします。
4,000以上のコミュニティノード
組み込みのパレットマネージャーから直接、MQTT、HTTP、データベース、クラウドAPI、その他数百ものサービス用のノードをインストールできます。
IoTとMQTTネイティブ
MQTT、Modbus、およびその他のIoTプロトコルに対する最高クラスのサポートにより、Node-REDはスマートホームおよび産業オートメーションの標準プラットフォームとなっています。
JavaScript 関数ノード
ビジュアルエディターを離れることなく、フロー内でカスタムJavaScriptを記述し、複雑なデータ変換やビジネスロジックを処理できます。
「フロー共有とライブラリ」
フローをJSONとしてエクスポートし、Node-REDコミュニティライブラリから構築済みフローをインポートすることで、一般的な連携をすぐに開始できます。
HostingerでNode-REDを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。