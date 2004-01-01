Inngestの1クリックインストールでのデプロイ
信頼性の高いバックグラウンド関数、スケジュールされたジョブ、AIワークフローを実行するためのワークフローオーケストレーションプラットフォーム。
Inngest向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Inngestの活用例
Inngestは、信頼性の高いバックグラウンド関数、イベント駆動型ワークフロー、およびスケジュールされたジョブをアプリケーションコードに直接記述できるオープンソースのワークフローオーケストレーションエンジンです。リトライ、並行処理、スロットリング、ステップ関数ロジックを自動的に処理し、アプリケーションコードがインフラストラクチャの懸念事項ではなくビジネスロジックに集中できるようにします。
独自のVPSでInngestをセルフホストすることで、実行、データ、および構成を完全に制御できます。組み込みのSQLite永続化とインメモリキューが標準で付属しているため、外部のデータベースやメッセージブローカーサービスを必要とせずに、プラットフォーム全体を実行できます。
Inngestの主な機能
信頼性の高いバックグラウンドジョブ
自動再試行、指数関数的バックオフ、および障害処理機能を内蔵したバックグラウンドタスクを実行します。追加のインフラストラクチャは不要です。
「Step Function ワークフロー」
各ステップが個別に再試行され、キャッシュされる複数ステップのワークフローを構築することで、複雑なオーケストレーションを一時的な障害に対して回復力のあるものにします。
イベント駆動実行
シンプルなイベントキーでアプリケーションイベントから関数をトリガーし、サービス間で疎結合なリアクティブアーキテクチャを実現できます。
AIワークフローサポート
同時実行制限、レート制限、およびステップレベルのチェックポイントの組み込みサポートにより、長時間実行されるAIパイプラインをオーケストレーションします。
「組み込み開発サーバー」
イベント履歴、関数実行、ステップトレースをリアルタイムで表示できるフル機能のUIを使用して、ワークフローをローカルで開発し、テストします。
HostingerでInngestを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。