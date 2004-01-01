Inngestは、信頼性の高いバックグラウンド関数、イベント駆動型ワークフロー、およびスケジュールされたジョブをアプリケーションコードに直接記述できるオープンソースのワークフローオーケストレーションエンジンです。リトライ、並行処理、スロットリング、ステップ関数ロジックを自動的に処理し、アプリケーションコードがインフラストラクチャの懸念事項ではなくビジネスロジックに集中できるようにします。

独自のVPSでInngestをセルフホストすることで、実行、データ、および構成を完全に制御できます。組み込みのSQLite永続化とインメモリキューが標準で付属しているため、外部のデータベースやメッセージブローカーサービスを必要とせずに、プラットフォーム全体を実行できます。