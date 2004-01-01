Blinkoは、迅速なメモ作成、タスク管理、AI強化検索を単一のアプリケーションに統合するセルフホスト型のプラットフォームです。そのマイクロブログ形式のインターフェースは、アイデアを即座に書き留めるのに最適化されており、完全なMarkdownサポート、タグ付け、OpenAIやOllamaとのオプションのAI連携により、それらのアイデアは時間の経過とともに整理され、発見しやすくなります。

商用メモ作成サービスとは異なり、Blinkoをセルフホストすることで、すべての思考、計画、調査メモを完全に自身のインフラストラクチャ内に保持できます。第三者による分析、ストレージ制限、クエリごとの費用は一切かかりません。メモは非公開のままにすることも、同じデプロイから公開することも可能です。