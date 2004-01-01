Blinkoの1クリックデプロイ
マイクロブログ、タスク管理、インテリジェント検索機能を兼ね備えたオープンソースのAI活用メモプラットフォーム。
Blinko向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Blinkoの活用例
Blinkoは、迅速なメモ作成、タスク管理、AI強化検索を単一のアプリケーションに統合するセルフホスト型のプラットフォームです。そのマイクロブログ形式のインターフェースは、アイデアを即座に書き留めるのに最適化されており、完全なMarkdownサポート、タグ付け、OpenAIやOllamaとのオプションのAI連携により、それらのアイデアは時間の経過とともに整理され、発見しやすくなります。
商用メモ作成サービスとは異なり、Blinkoをセルフホストすることで、すべての思考、計画、調査メモを完全に自身のインフラストラクチャ内に保持できます。第三者による分析、ストレージ制限、クエリごとの費用は一切かかりません。メモは非公開のままにすることも、同じデプロイから公開することも可能です。
Blinkoの主な機能
スムーズなキャプチャ
マイクロブログ形式の入力により、フォルダー構造を移動したり、最初にテンプレートを選択したりすることなく、アイデアを数秒で記録できます。
「AI搭載検索」
OpenAIまたはローカルのOllamaモデルを接続すると、自然言語でノートを検索し、正確なキーワードを覚えていない場合でも関連するエントリを表示できます。
Markdownとタスクサポート
完全なMarkdownでメモをフォーマットし、タスクチェックリストを埋め込むことで、同じツールでクイックキャプチャと構造化されたプロジェクト追跡の両方を処理できます。
公開またはプライベートノート
ノートごとの公開設定を選択することで、別途プラットフォームを用意することなく、プライベートな知識ベースを維持しつつ、コンテンツをマイクロブログとして選択的に公開できます。
データ可搬性
自動バックアップとインポート/エクスポート機能により、プラットフォームの変更に関わらず、ノートは常にアクセス可能で移行可能な状態に保たれます。
HostingerでBlinkoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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