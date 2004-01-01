Jenkinsの1クリックインストール
1,800以上のプラグイン連携を備え、CI/CDパイプライン構築用のオープンソース自動化サーバー。
Jenkins向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Jenkinsの活用例
Jenkinsは、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリーパイプラインを強化するために何百万もの開発チームから信頼されている、世界をリードするオープンソースの自動化サーバーです。1,800以上のプラグインにより、JenkinsはGitやGitHubからDocker、Kubernetes、AWSなど、現代のソフトウェア開発におけるほぼすべてのツールと統合できます。
独自のVPSでJenkinsをセルフホストすると、分単位の課金や実行時間制限がなく、ビルド環境を完全に制御できる専用のビルドリソースが得られます。プラットフォームの制限に縛られることなく、プロジェクトに必要なSDK、コンパイラ、または依存関係をインストールできます。
Jenkinsの主な機能
パイプラインのコード化
バージョン管理されたJenkinsfileでCI/CDワークフローを定義し、自動化をアプリケーションコードと並行して再現可能かつレビュー可能にします。
1,800以上のプラグイン
JenkinsをGitHub、GitLab、Docker、Kubernetes、AWS、Slack、その他開発ワークフローが依存する事実上あらゆるツールと連携させます。
分散ビルド
ビルドを複数のエージェントに分散させ、並行実行することで、大規模なテストスイートにおけるフィードバック時間を劇的に短縮します。
ロールベースアクセス制御
きめ細かな権限でチームアクセスを管理し、LDAP、Active Directory、OAuth、SAMLなどの認証プロバイダーに対応しています。
スケジュール＆トリガービルド
あらゆるリリースワークフローに合わせて、cronスケジュール、Gitウェブフック、アップストリームジョブの完了、または手動承認ゲートでビルドを実行します。
HostingerでJenkinsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。