Jenkinsは、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリーパイプラインを強化するために何百万もの開発チームから信頼されている、世界をリードするオープンソースの自動化サーバーです。1,800以上のプラグインにより、JenkinsはGitやGitHubからDocker、Kubernetes、AWSなど、現代のソフトウェア開発におけるほぼすべてのツールと統合できます。

独自のVPSでJenkinsをセルフホストすると、分単位の課金や実行時間制限がなく、ビルド環境を完全に制御できる専用のビルドリソースが得られます。プラットフォームの制限に縛られることなく、プロジェクトに必要なSDK、コンパイラ、または依存関係をインストールできます。