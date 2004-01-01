DSpaceは、大学、図書館、博物館、研究機関の2,000以上の機関リポジトリを支える、世界で最も広く利用されているオープンソースのリポジトリプラットフォームです。記事、論文、データセット、画像、音声など、あらゆる形式のデジタル資料を、豊富なDublin Coreメタデータと永続的なHandle識別子で収集、整理、保存し、恒久的な引用を可能にします。

独自のVPSでDSpaceをセルフホストすることで、学術コンテンツ、保存ポリシー、アクセスルールの完全な所有権を組織内で保持できます。バンドルされたREST API、Angularインターフェース、Solrディスカバリーレイヤー、およびOAI-PMHエンドポイントにより、機関はSaaSの継続的な費用やベンダーロックインなしに、完全なリポジトリスタックを利用できます。