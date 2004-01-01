DSpaceのワンクリックインストール
学術研究、論文、デジタルコレクションを保存・共有するためのオープンソースの機関リポジトリです。
DSpace向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DSpaceの活用例
DSpaceは、大学、図書館、博物館、研究機関の2,000以上の機関リポジトリを支える、世界で最も広く利用されているオープンソースのリポジトリプラットフォームです。記事、論文、データセット、画像、音声など、あらゆる形式のデジタル資料を、豊富なDublin Coreメタデータと永続的なHandle識別子で収集、整理、保存し、恒久的な引用を可能にします。
独自のVPSでDSpaceをセルフホストすることで、学術コンテンツ、保存ポリシー、アクセスルールの完全な所有権を組織内で保持できます。バンドルされたREST API、Angularインターフェース、Solrディスカバリーレイヤー、およびOAI-PMHエンドポイントにより、機関はSaaSの継続的な費用やベンダーロックインなしに、完全なリポジトリスタックを利用できます。
DSpaceの主な機能
アイテムバージョン管理
記事、データセット、論文の複数のバージョンを追跡することで、研究者は引用履歴を失うことなく提出物を更新できます。
OAI-PMH 収集
組み込みのOAI-PMHエンドポイントは、Google Scholar、BASE、その他のアグリゲーターにメタデータを公開し、世界的な発見可能性を高めます。
永続IDの処理
すべてのアイテムは永続的なHandle.net識別子を受け取るため、URLの変更や組織のブランド変更後もリンクは存続します。
Solr搭載の検索
専用のSolrバックエンドは、何百万ものアイテムにわたって、ファセットブラウジング、全文検索、および使用状況統計を提供します。
設定可能なワークフロー
コレクションごとの提出ワークフローは、編集レビューのステップを含み、教員、図書館、および部署のポリシーに適合します。
「COAR Notify」準備完了
COAR Notifyプロトコルのネイティブサポートにより、リポジトリを新たに登場するオープン査読エコシステムに接続できます。
HostingerでDSpaceを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。