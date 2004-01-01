GitIngestのワンクリックデプロイ
AIおよびLLM分析向けに最適化されたテキスト形式にGitリポジトリを変換する開発者ツール。
GitIngest向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GitIngestの活用例
GitIngestは、Gitリポジトリ全体を、言語モデルが効果的に処理できる構造化されたトークン効率の良いテキストに変換することで、従来のコードベースとAIを活用した開発ワークフローを橋渡しします。インテリジェントなフォーマットでコードを抽出し、gitignoreパターンを尊重し、トークン数の見積もりを提供するため、開発者は大量の抽出を送信する前にAPIコストを計画できます。
GitIngestをセルフホストすることで、独自のソースコードが外部サーバーを経由しないことを保証します。公開サービスとは異なり、独自のインスタンスはレート制限を課さないため、AI支援開発のニーズが高いチームは無制限のリポジトリ処理が可能です。
GitIngestの主な機能
リポジトリのLLM変換
Gitリポジトリ全体を、言語モデル向けに最適化された構造化テキストに変換し、手動でのコピー＆ペーストなしでコードのコンテキストを保持します。
トークン数推定
LLM API に送信する前に、トークン数と抽出サイズ統計を表示し、事前にコストを見積もるのに役立ちます。
プライベートリポジトリ対応
GitHubパーソナルアクセストークン連携により、プライベートリポジトリおよびプロプライエタリリポジトリの安全な処理が可能になります。
選択的抽出
大規模なコードベース全体を送るのではなく、焦点を絞ったAI分析のために特定のディレクトリやモジュールを抽出します。
「スマートフィルタリング」
バイナリファイルを自動的に除外し、gitignoreパターンを尊重して、クリーンで関連性の高いテキスト出力を生成します。
HostingerでGitIngestを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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