GitIngestは、Gitリポジトリ全体を、言語モデルが効果的に処理できる構造化されたトークン効率の良いテキストに変換することで、従来のコードベースとAIを活用した開発ワークフローを橋渡しします。インテリジェントなフォーマットでコードを抽出し、gitignoreパターンを尊重し、トークン数の見積もりを提供するため、開発者は大量の抽出を送信する前にAPIコストを計画できます。

GitIngestをセルフホストすることで、独自のソースコードが外部サーバーを経由しないことを保証します。公開サービスとは異なり、独自のインスタンスはレート制限を課さないため、AI支援開発のニーズが高いチームは無制限のリポジトリ処理が可能です。