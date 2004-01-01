Nextermの1クリックインストール
ブラウザから完全にアクセスできるSSH、VNC、RDP接続用のオープンソースサーバー管理。
Nexterm向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Nextermの活用例
Nextermは、SSHターミナルセッション、VNCデスクトップ、RDP接続を単一のブラウザからアクセス可能なインターフェースに統合するオープンソースのサーバー管理プラットフォームです。ローカルクライアントを必要とする従来のリモートアクセスツールとは異なり、NextermはVPS上で動作し、ブラウザがあればどのデバイスからでもアクセスできる完全な接続ハブを提供します。
独自のVPSでNextermをセルフホストすることで、サーバーの認証情報とセッションデータがインフラストラクチャから離れることはありません。内蔵のSFTPファイルマネージャー、セッション記録、監視機能、組織および2FAのサポートにより、複数のSSHクライアント、VNCビューアー、RDPツールを使い分ける手間を省く実用的な代替手段となります。
Nextermの主な機能
SSH、VNC、およびRDP
SSHターミナル、VNCデスクトップ、RDPセッションを単一のブラウザタブから管理できます — どのデバイスにもローカルクライアントのインストールは不要です。
「SFTPファイルマネージャー」
別途FTPクライアントを用意することなく、内蔵のSFTPインターフェースを通じて、リモートサーバー上のファイルを閲覧、アップロード、ダウンロードできます。
「セッション記録」
監査、チームレビュー、または過去の変更のトラブルシューティングのために、ターミナルおよびデスクトップセッションを記録および再生します。
二段階認証
すべてのサーバーへのアクセスを2FAとOIDC SSOで保護し、承認されたユーザーのみが接続を開けるようにします。
複数ユーザー組織
サーバーと認証情報を組織に分割することで、チームは無関係なインフラストラクチャを公開することなく、アクセスを共有できます。
HostingerでNextermを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。