Nextermは、SSHターミナルセッション、VNCデスクトップ、RDP接続を単一のブラウザからアクセス可能なインターフェースに統合するオープンソースのサーバー管理プラットフォームです。ローカルクライアントを必要とする従来のリモートアクセスツールとは異なり、NextermはVPS上で動作し、ブラウザがあればどのデバイスからでもアクセスできる完全な接続ハブを提供します。

独自のVPSでNextermをセルフホストすることで、サーバーの認証情報とセッションデータがインフラストラクチャから離れることはありません。内蔵のSFTPファイルマネージャー、セッション記録、監視機能、組織および2FAのサポートにより、複数のSSHクライアント、VNCビューアー、RDPツールを使い分ける手間を省く実用的な代替手段となります。